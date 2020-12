hostettler Yamaha: MXGP-WM mit Tonus und Guillod!

Gute Nachrichten aus der Schweiz: Arnaud Tonus und Valentin Guillod haben nicht nur einen der begehrten Plätze für die MXGP-WM 2021 ergattert, sie fahren für das neu geformte hostettler Yamaha Racing Team.

Die Hoffnung bestand bereits seit einigen Wochen, nun ist es fix: Mit hostettler Yamaha Racing betritt ein neu geformtes Team die Bühne der Motocross-WM und wird mit starken Partnern – der Schweizer Motorradmarke iXS und dem traditionsreichen Uhren-Hersteller Tissot – in der Weltmeisterschaft und Schweizer Meisterschaft an den Start gehen.

Als Schweizer Unternehmen ist der hostettler group die Unterstützung der heimischen Piloten wichtig und so sind gleich drei der vier Fahrer für die Saison 2021 Schweizer: Mit Arnaud Tonus und Valentin Guillod wurden in der MXGP-Klasse zwei bekannte Namen verpflichtet, beide haben in der Vergangenheit bereits ihr Potenzial gezeigt und diverse GP-Podien eingefahren. Während für Tonus der Fokus klar auf der Weltmeisterschaft liegt, soll Guillod neben der Teilnahme an den WM-Läufen vor allem in der Schweizer Meisterschaft glänzen.

Auf der Yamaha YZ250F rücken dagegen Petr Polak und Joel Elsener aus: Der Tscheche geht in sein drittes GP-Jahr und will sich konstant weiter etablieren. Der junge Schweizer tritt in der EMX250-Europameisterschaft an. Alle vier Piloten werden auch an der Schweizer Meisterschaft und ausgewählten Rennen teilnehmen.

Das operative Geschäft übernimmt Jef Janssen als Teaminhaber mit der Riding Factory GmbH. Der Niederländer gilt als Trainer-Guru und ist als Ex-WM-Fahrer seit Jahren im Paddock bekannt. Als Chefmechaniker konnte Rene Ebert gewonnen werden, der früher für Wilvo im Einsatz war.

«Eine große Aufgabe liegt vor uns, aber wir freuen uns darauf», betonte Janssen. «Wir haben eine gute und extrem motivierte Crew. Mit der hostettler group und Yamaha stehen uns zwei der stärksten Partner zur Seite, die man sich wünschen kann. Wir starten in Kürze mit der Saisonvorbereitung und ich freue mich schon darauf, unsere Teamfahrer optimal auf die Saison vorzubereiten.»

«Ich bin sehr motiviert und froh darüber, weiterhin mit Yamaha an den Start zu gehen», ergänzte Tonus. «Ich bin seit Jahren auf dem Bike und es ist großartig mit ihnen weiterzuarbeiten. Hostettler an meiner Seite zu haben hilft sehr und ich bin sehr dankbar dafür. Für ein neues Team ist es natürlich eine Herausforderung alles zusammenzubringen, aber wir sind eine gute Crew und werden alles geben. Es ist noch etwas Zeit, bis die Saison beginnt – jetzt ist es wichtig sich gut vorzubereiten und dadurch eine gute Saison zu haben.»

Zur Erinnerung: Tonus musste im Yamaha-Werksteam – wie sein langjähriger Teamkollege Gautier Paulin – für Glenn Coldenhoff und Aufsteiger Ben Watson Platz machen. Der 29-Jährige aus Genf wurde 2020 von Verletzungen geplagt und belegte nur WM-Rang 17, zeigte am Ende der Saison aber eine deutlich ansteigende Formkurve: Beim Finale in Arco landete er auf dem sechsten Gesamtrang.

Guillod, der in diesem Jahr mit dem französische Honda-Team SR Motoblouz in die Weltmeisterschaft zurückkehrte, beendete die Saison auf WM-Rang 24. Beim abschließenden Triple-Event fuhr der 27-jährige Freiburger Anfang November in drei Läufen als Zehnter in die Top-10.