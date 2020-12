WM-Vorsaisonrennen im Februar und März

Die Termine der WM-Vorsaisonrennen 2021 in Italien und Großbritannien stehen fest. Ob und wie die Rennen angesichts der COVID-19-Pandemie und der Brexit-Verhandlungen genutzt werden, bleibt noch abzuwarten.

Im gerade zu Ende gehenden ersten Croronajahr werden die Pläne für die kommende Saison geschmiedet. Dabei spielen die WM-Vorsaisonrennen als Standortbestimmung für Fahrer und Teams nach der Winterpause eine wichtige Rolle: Neu entwickelte Motorräder werden unter realen Wettkampfbedingungen getestet. Für die Aktiven sind die Frühjahrsklassiker ein Kompass für die Saisonvorbereitung. Traditionell wurden die Rennen der offenen italienischen Meisterschaften sowie die Klassiker im Hawkstone-Park und im südfranzösischen Lacapelle Marival von den Teams genutzt.

Angesichts der europaweit steigenden Zahl der Covid-19-Infektionen kann man derzeit davon ausgehen, dass die WM-Vorbereitungsrennen der offenen italienischen Meisterschaften wohl ohne Zuschauerpräsenz stattfinden werden, auch wenn es darüber zur Zeit noch keine offiziellen Informationen gibt. Italien markierte am 3. Dezember mit 993 Todesfällen an einem Tag im Zusammenhang mit COVID-19 ein trauriges Allzeithoch. Von der Pandemie ist auch die Insel Sardinien betroffen, wo die Meisterschaft bereits am 21. Februar 2021 beginnen soll.

Kalender der offenen italienischen Meisterschaften 2021:

21. Februar - Riola Sardo (ITA)

28. Februar - Alghero (ITA)

07. März - Mantova (ITA)

Weitere internationale Vorsaisonrennen 2021:

14. März - Hawkstone International (UK)

21. März - Lacapelle Marival (FRA)

Die WM soll nach derzeitigem Kalender am 3. April in Muscat (Oman) beginnen. Als weiteres traditionelles WM-Vorbereitungsrennen gilt das britische 'Hawkstone International', das nach gegenwärtigen Planungen am 14. März 2021 ausgetragen werden soll. Ob dieses Rennen von den überwiegend auf dem europäischen Festland beheimateten Teams als Vorbereitungsrennen genutzt werden wird, bleibt abzuwarten. Am 31. Dezember 2020 endet die vereinbarte Übergangsphase des Brexits, der formal bereits am 31. Januar 2020 erfolgte, in der Realität aber noch nicht umgesetzt ist. Die Übergangsphase der britischen Trennung von der Europäischen Union endet nun endgültig am 31. Dezember 2020. Im Moment scheint alles auf einen 'No-Deal' hinauszulaufen, was zusätzliche Probleme im Bereich der Transportlogistik verursachen könnte. Das Rennen in Lacapelle Marival ist für den 21. März vorgesehen.