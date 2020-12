WM-Kalenderupdate für 2021

Der WM-Kalender für 2021 ist noch nicht vollständig. Der Große Preis von Portugal wurde um eine Woche verschoben. Außerdem wurden die Termine der Junioren-WM und des MXoEN bekanntgegeben.

WM Serienpromoter Infront Moto Racing hat ein Update für den WM-Kalender 2021 vorgelegt. Der Große Preis von Portugal wurde vom 9. auf den 16. Mai verlegt.

Am 31. Juli soll im griechischen Megalopolis die Juniorenweltmeisterschaft ausgetragen werden, die 2020 wegen der Corona-Pandemie verschoben wurde.

Das 'Motocross of European Nations' wird nach dem aktuellen Plan am 2, und 3. Oktober in Riola Sardo auf Sardinien stattfinden

Provisorischer WM-Kalender 2021, Stand 2.12.2020:

3. April - Oman, Barka, MXGP, MX2

25. April - Italien, tba, MXGP, MX2, WMX, EMX125

16. Mai - Portugal, Agueda, MXGP, MX2, EMX125, EMX250

23. Mai - Niederlande, Oss, MXGP, MX2, EMX250, EMXOPEN

30. Mai - Deutschland, Teutschenthal, MXGP, MX2, EMX125, EMX250

13. Juni - Orlyonok, Russland, MXGP, MX2, EMX250, EMXOPEN

20. Juni - Lettland, Kegums, MXGP, MX2, EMX250, EMXOPEN

4. Juli - Indonesien, Jakarta, MXGP, MX2,

11. Juli - Indonesien, Semarang, MXGP, MX2

25. Juli - Tschechien, Loket, MXGP, MX2, WMX, EMX85, EMX65

1. August - Belgien, Lommel, MXGP, MX2, WMX, EMX250, EMX2t

8. August - Schweden, Uddevalla, MXGP, MX2, EMX125, EMX250

22. August - Finland, Iitti-Kymi-Ring, MXGP, MX2,EMX125, EMX250

29. August - Russland, St. Petersburg, MXGP, MX2, EMX125, EMX250

12. September - Türkei, Afyonkarahisar,MXGP, MX2, WMX, EMXOPEN, EMX2t

19. September - China, tba, MXGP, MX2

10. Oktober - Frankreich, St Jean d'Angély, MXGP, MX2, EMX125, EMX250

17. Oktober - Spanien, Xanadu-Arroyomolinos, MXGP, MX2, WMX, EMX125

31. Oktober - tba, MXGP, MX2, EMXOPEN, EMX2t

14. November - Argentinien, Neuquen, MXGP, MX2

Motocross der Nationen:

26. September - Italien, Imola