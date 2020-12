Portal MXGP-TV.com online in neuem Look

Der Serienvermarkter der Motocross-WM, Infront Moto Racing, hat das Online-On-Demand-Angebot mxgp-tv.com komplett neu aufgesetzt. Für die Anwender bedeutet das, mit dem Account umzuziehen.

MXGP-TV.com liefert seit nunmehr 10 Jahren Livebilder von allen WM-Läufen in die Wohnzimmer der Motocross-Fans weltweit. Nun wurde das Portal komplett neu aufgesetzt. Eine der Neuerungen ist die Mehrsprachigkeit. So kann bereits die Anmelde- bzw. Ummeldeprozedur auf Deutsch umgestellt werden. Da Infront Moto Racing jetzt mit den Partnern 'Cleeng' und 'StreamAMG' zusammenarbeitet, müssen dafür allerdings die User-Accounts neu eingerichtet werden.

Die Neuanmeldung erfolgt schnell und reibungslos, wenn die nachfolgenden Hinweise beachtet werden.

Anleitung zur Neuanmeldung in mxgp-tv.com

1. Öffnen Sie mit einem Browser www.mxgp-tv.com und wählen das User-Symbol im rechten oberen Bildschirmbereich an.

2. Es öffnet sich das Anmeldefenster, das Sie unten links unten wahlweise auf Deutsch umschalten können.

3. Wenn Sie bisher das Angebot von MXGP-TV genutzt haben, tragen Sie Ihre Mailadresse ein und wählen 'Ich habe bereits ein Nutzerkonto' aus. Tragen Sie Ihr bisheriges Passwort zunächst nicht ein. Falls Sie kein Nutzerkonto hatten, melden Sie sich als Neukunde an.

4. Wichtig! Drücken die Schaltfläche 'Passwort vergessen'

5. Sie erhalten eine Mail. Öffnen Sie den Link, der Sie zur Neuvergabe Ihres Passwortes auffordert.

Mit der Kombination aus Mailadresse und Passwort können Sie sich künftig in das neue Portal einloggen. MXGP-TV.com bietet für 99,99 € und eine begrenzte Zeit einen 'early bird' Rabatt für die gesamte Saison 2021 an. Cleeng sorgt künftig für das 'Subscriber Retention Management', das die Identität der registrierten User künftig zuverlässiger verwalten soll.