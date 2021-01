Tim Gajser (Honda): Hoffen auf Ken Roczen

Motocross-Weltmeister Tim Gajser sieht seinen Honda-Markenkollegen Ken Roczen als Favoriten auf den Supercross-WM-Titel 2021.

Mit seinem fünften Platz beim zweiten Supercross-Rennen der neuen Saison in Houston/Texas hat Ken Roczen die Tabellenspitze in der Serie übernommen. Der 26-jährige Deutsche führt aktuell mit einem Punkt Vorsprung auf Auftaktsieger Justin Barcia (GASGAS), der diesmal als Neunter das Ziel sah.

Roczens HRC-Honda-Markenkollege in Europa, Tim Gajser (24), sieht den Deutschen in der Favoritenrolle für den Gewinn der Supercross-Meisterschaft 2021. «Ich hoffe, dass am Ende Ken Roczen vorne sein wird. Ken hatte ja in den vergangenen Jahren immer sehr viel Pech mit Verletzungen.»

Für den MXGP-Weltmeister aus Slowenien ist klar: «Der Speed war bei Ken immer da und auch extrem hoch. Er hatte in den vergangenen Jahren aber sehr viel Pech mit Verletzungen. Es war bei ihm somit nie eine echt konstante Top-Saison, so dass er über 17 Rennen hinweg vorne dabei gewesen wäre. Deswegen hoffe ich, dass es Ken diesmal gelingen wird.»

Auch für GasGas-Neuling Justin Barcia findet Tim Gajser lobende Worte: «Es ist beeindruckend und überraschend, dass er gleich das erste Rennen mit dem neuen Motorrad gewinnt. Wenn ich mich nicht irre, hat er jetzt dreimal in Folge den Auftakt in die neue Saison gewonnen.»