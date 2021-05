Bas Vaessen (KTM) aus Intensivstation verlegt 12.05.2021 - 21:22 Von Thoralf Abgarjan

Motocross-WM MXGP © KTM Bas Vaessen zog sich erneut eine schwere Rückenverletzung zu

Nach seinem verheerenden Crash beim MX2-Meisterschaftslauf in Oxfordshire (Großbritannien) am 1. Mai wurde Bas Vaessen (KTM) aus der Intensivstation in ein Einzelzimmer verlegt.