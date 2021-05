Tim Gajser: Pressekonferenz auf eigener Strecke

Der slowenische MXGP-Weltmeister Tim Gajser war Hauptdarsteller einer Pressekonferenz auf dem Gelände seines "Tiga243 Land" in Lemberg.

Die Motocross-Weltmeisterschaft 2021 soll am 13. Juni im russischen Orlyonok ihren Auftakt finden. Einige Stars wie Tim Gajser (HRC Honda) und Yamaha-Factory-Neuling Glenn Coldenhoff haben zuletzt im italienischen Montevarchi wertvolle Rennpraxis gesammelt. Gajser (24) ist nun wieder in seiner slowenischen Heimat und war am Dienstag Protagonist einer Pressekonferenz der slowenischen Föderation AMZS. Das Besondere daran: Dieser Termin wurde erstmals auf dem Areal von Gajsers eigener Motocross-Rennpiste, dem «Tiga243Land» in Lemberg abgehalten.

Dort waren auch andere Spitzenfahrer aus mehreren Motorsport-Kategorien wie Motocross, Speedway und Straßenrennsport anwesend. Die Offroader mit passendem Gefährt erkundeten dann auch die Piste, die Gajser in den vergangenen Wochen mit Hilfe eines professionellen italienischen Streckenbauers auf den neuesten Stand gebracht hat.

Auch die Infrastruktur mit dem restaurierten Klubhaus kann sich mittlerweile sehen lassen. In Lemberg wurden viele Jahre lang nationale und internationale Rennen, wie zum Beispiel zum Alpe Adria-Cup, abgehalten.

«Ein Schlüssel ist es derzeit, dass man sich nach den Trainingseinheiten auch immer wieder bewusst Pausen gönnt», erklärte der mittlerweile vierfache Weltmeister auf die Fragen der Pressevertreter. «Ich warte jetzt schon, dass die Saison losgeht. Mein Hauptziel für die neue Saison ist es natürlich, den Weltmeister-Titel zu verteidigen.»