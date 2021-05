Jeffrey Herlings (KTM): Erstes Rennen nach 8 Monaten 19.05.2021 - 22:56 Von Thoralf Abgarjan

Motocross-WM MXGP © KTM Jeffrey Herlings startet am Wochenende in Lyng

8 Monate nach seinem bösen Crash in Faenza (Italien), wo sich Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings drei Wirbelbrüche zugezogen hatte, kehrt der vierfache Weltmeister am kommenden Wochenende in den Wettkampf zurück.