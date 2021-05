Henry Jacobi (Honda): Renn-Premiere in Frankreich

Der deutsche MXGP-Pilot Henry Jacobi fährt am kommenden Wochenende sein erstes Rennen auf der 450er-Honda des JM-Teams von Jack Martens.

Die Renn-Pause nach seiner Verletzung in der Saison 2020 war für Henry Jacobi (24) lange. Der Thüringer wechselte während dieser Zeit im Spätherbst schließlich auch zur JM-Honda-Truppe von Ex-Weltmeister Jack Martens (58).

Mittlerweile ist Jacobi körperlich auch wieder voll fit. Er absolvierte bereits Trainings-Camps in Frankreich und fuhr zuletzt viel im belgischen und niederländischen Sand – das Team-Hauptquartier befindet sich nur unweit der belgischen Grand Prix-Piste von Lommel.

Jetzt ist fix: Jacobi wird am kommenden Wochenende in Frankreich erstmals ein Rennen auf der 450er-JM-Honda fahren. Schauplatz wird die Piste von Crisolles sein, eine spektakuläre Naturpiste auf Erdboden mit vielen Bergauf- und Bergab-Passagen. Das Areal befindet sich etwa 50 Kilometer südwestlich von Saint-Quentin und etwa 100 Kilometer nördlich von Paris.

«Es ist ein Inter-Event, zählt nicht zur französischen Meisterschaft», erklärt Teamboss Jack Martens gegenüber SPEEDWEEK.com. «Wir werden bis zum Auftakt in Russland noch weitere Rennen absolvieren, bisher haben wir die Teilnahmen aber noch nicht bestätigt.»

In Crisolles wird auch das Husqvarna-MXGP-Team mit Aufsteiger Thomas Kjer Olsen und Arminas Jasikonis vertreten sein. Die Piste diente dem Team auch schon in der Vergangenheit des Öfteren als Trainingsgelände. Auch Max Nagl übte mit der Husqvarna-Werkstruppe schon in Crisolles.