René Hofer (KTM): Sieg in Uddevalla/Schweden

Der österreichische Red Bull-KTM-Fahrer Rene Hofer darf sich in Schweden bei schwierigen Verhältnissen über seinen ersten Saisonsieg 2021 freuen.

Rechtzeitig zum geplanten Start der neuen Motocross-WM-Saison im russischen Orlyonok Mitte Juni kommt KTM-MX2-Ass René Hofer wieder in Form. Im schwedischen Uddevalla siegte der Oberösterreicher am Samstag in einem Lauf zur internationalen schwedischen Motocross-Serie.

Der 19-jährige Red Bull-KTM-Fahrer aus Alberndorf bei Linz belegte auf der ehemaligen Grand Prix-Piste in den beiden Durchgängen die Ränge 3 und 1, was für den Tagessieg reichte. «Ich hatte viel Spass auf dem Motorrad. Es waren extrem schwierige Bodenverhältnisse. Ich hoffe, dass es auch am Sonntag so läuft», erklärte Hofer.

Bei extrem schwierigen Verhältnissen, auf ausgefahrenem Terrain und Niederschlag konnte Hofer den niederländischen Husqvarna-Werksfahrer Kay de Wolf in der Endabrechnung hinter sich halten, der den ersten Lauf für sich entschied. Auf Rang 3 in der Tageswertung landete der junge Belgier Liam Everts (16), der Sohn von Stefan Everts, der wie Hofer ebenfalls eine Werks-KTM einsetzt.

Zur Erinnerung: Hofer hatte zuletzt auf der extrem harten Piste in Montevarchi an der italienischen Prestige-Serie teilgenommen und dort noch mit Unterarmkrämpfen zu kämpfen. Er wurde trotzdem Gesamtsechster.

Auch die Anreise nach Uddevalla am Donnerstag war für den KTM-Fahrer nicht alltäglich. Hofer und seine Crew um Didi Lacher reisten per Fähre von Kiel nach Göteborg an.