Jeffrey Herlings (KTM) gewinnt in Montgueux

Mit einem 2-1-1-Ergebnis gewann Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings das Montgueux International in Frankreich. Er nutzte das Event als WM-Vorbereitungsrennen unter Hartbodenbedingungen.

Eine Woche nach seiner Teilnahme an der britischen Motocrossmeisterschaft nutzte Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings die Gelegenheit, im französischen Montgueux, nordöstlich von Paris, ein weiteres WM-Vorbereitungsrennen unter Hartbodenbedingungen zu absolvieren.

Im ersten Lauf musste er sich allerdings dem Franzosen Maxime Desprey (Yamaha) geschlagen geben. Die Läufe 2 und 3 gewann der Niederländer souverän. «Es war gut, dass wir hier gefahren sind», erklärte 'The Bullett'. «Die Strecke war - typisch französisch - sehr hart und hatte wenig Grip. Das war eine gute Vorbereitung für den WM-Auftakt in Orlyonok in zwei Wochen. Im ersten Lauf hatte mein Motor aber etwas zu viel Leistung, die ich bei diesen Bodenverhältnissen nicht auf den Boden bekam. In der Pause haben wir dann einiges geändert, was sich bezahlt gemacht hat. Den zweiten und dritten Lauf konnte ich dann gewinnen.»

Ergebnis Montgueux International:



1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 2-1-1

2. Maxime Desprey (F), Yamaha, 1-2-2

3. Xavier Boog (F), Yamaha, 3-3-3