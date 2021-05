DeCoster über das MXoN: «Rechne fest mit Cooper Webb» 27.05.2021 - 23:48 Von Adam Wheeler

Motocross der Nationen © KTM Cooper Webb will sich dem Motocross der Nationen stellen

US Teammanager Roger DeCoster rechnet fest mit der Teilnahme von Red Bull KTM Werksfahrer Cooper Webb am Motocross der Nationen, das am 26. September in Mantova (Italien) stattfinden soll.