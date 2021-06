Henry Jacobi (Honda): «Bin bereit für Russland» 08.06.2021 - 06:56 Von Johannes Orasche

Motocross-WM MXGP © Facebook/Jacobi Henry Jacobi am Wochenende in Frankreich

Der deutsche JM-Honda-Motocrosser Henry Jacobi zeigte im französischen Ernée vor allem in Lauf 2 eine solide Leistung und konzentriert sich nun auf den Grand Prix-Auftakt am kommenden Wochenende in Russland.