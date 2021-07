Yamaha-Werksfahrer Jeremy Seewer verlängert bis 2023

Der Vertrag zwischen dem 26-jährigen Schweizer Jeremy Seewer und Yamaha wurde um zwei Jahre bis einschließlich 2023 verlängert. Das gab das Yamaha-Werksteam am Rande des Großen Preises von Italien in Maggiora bekannt.

Nachdem Jeremy Seewer letztes Jahr in Italien seinen ersten Grand-Prix-Sieg feiern konnte, nutzte das Yamaha-Werksteam den Rahmen des Italien-Grands-Prix, um die Vertragsverlängerung bekanntzugeben. Seewer wechselte 2018 zu Yamaha, nachdem sich Suzuki aus der Weltmeisterschaft zurückzog. In seiner Karriere hat Seewer in der MX2 und MXGP WM insgesamt 6 Siege und 38 Podiumserfolge erzielen können.

Allein in der MXGP erreichte er mit der Yamaha YZ450FM 12 Podien, 3 Laufsiege und den erwähnten Grand-Prix-Sieg in Mantova. 2019 und 2020 wurde er jeweils Zweiter der MXGP-WM.

Seewer besticht besonders durch Konstanz. In der Zeit von 8 Jahren WM-Teilnahme als professioneller Racer verpasste er nicht einen einzigen Grand-Prix. Der Maggiora-Grand-Prix an diesem Wochenende ist bereits der 131. seiner Karriere. Seewer rangiert in der WM-Tabelle nach zwei Läufen auf P6.

«Ich freue mich, dass ich mit Yamaha weitermachen kann», erklärt Seewer. «Ich hätte selber nicht gedacht, dass ich in dieser kurzen Zeit seit 2018 eine so gute Beziehung aufbauen und so schnell ins Werksteam kommen konnte. Es ist ein gutes Gefühl, von einer Firma wie Yamaha unterstützt zu werden. Ich fühle mich mit dem gesamten Umfeld sehr wohl und habe die richtigen Leute an meiner Seite. So können wir gemeinsam durch Dick und Dünn gehen. Das gibt mir zusätzliches Vertrauen.»