Kawasaki-Star Febvre sauer: Von Gajser ausgetrickst

Den Sieg im zweiten Heat in Matterley Basin vor Augen wurde Romain Febvre von Tim Gajser (Honda) kurz vor dem Ende auf Platz 2 verwiesen. Der Kawasaki-Pilot ist sauer auf sich selbst.

Romain Febvre von Monster Energy Kawasaki stand am vergangenen Sonntag in Matterley Basin kurz vor seinem ersten Moto-Sieg im Jahr 2021, wurde aber in der letzten Runde des britischen Grand Prix von Weltmeister Tim Gajser geschlagen. Das kurzweilige Duell wurde in den Schlussminuten entschieden, als der Honda-Star mit einer effektiveren Linie im Schlussteil des ersten Sektors den Franzosen überholte.

Gajser gewann mit 1,4 Sekunden Vorsprung sein drittes Rennen der MXGP 2021. Febvre, der die meiste Zeit das Rennen anführte, beklagte nach Platz 7 im ersten Lauf den späten Angriff seines slowenischen Rivalen – und dass er überlistet wurde.

«In der letzten Runde geschlagen zu werden, ist das Schlimmste. Mehr gibt es nicht zu sagen», ätzte der Kawasaki-Pilot. «Ich habe versucht herauszufinden, welche Linie er fährt. Ich wusste, dass er im ersten Abschnitt auf mich aufholte, aber ich konnte nicht genau herausfinden, wo. Obwohl ich versuchte, meine Linie zu ändern, gewann er. Erst nach dem Rennen haben wir gemerkt, dass er weit nach außen ging. Ich habe diese Linie einfach nicht gefunden.»

Für Gajser war der späte Sieg eine Gaudi. Febvre wurde in Matterley Vierter, das Podium verpasste er am vergangenen Wochenende nur um zwei Punkte. In der Gesamtwertung ist er WM-Dritter.

Febvre hat eine wechselvolle Geschichte mit Matterley. Er gewann dort sein erstes MXGP-Moto und stand 2015, als er sich die Weltmeisterschaft gewann, auf dem Podium. 2016 stürzte er jedoch im Kampf gegen Gajser. 2020 musste er wegen eines Knieproblems den Grand Prix abbrechen.