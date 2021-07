Vorschau: Legendäres Maggiora mit EMX und WM

Die Motocross-WM geht im italienischen Maggiora in ihre dritte Runde. Ruben Fernandez (Honda/MX2) und Tim Gajser (Honda/MXGP) gehen als WM-Leader an den Start. Die EMX125 geht in ihre zweite Runde.

Die Motocross-WM geht in Maggiora in ihre dritte Runde. Die Wetterprognosen für den Samstag sind bei Tageshöchsttemperaturen von 28 Grad gut. Am WM-Sonntag soll es allerdings mit 90% Wahrscheinlichkeit regnen.

Der erste Sieger auf dem legendären Kurs war übrigens 1966 der dreifache deutsche Weltmeister Paul Friedrichs. Das letzte große Rennen war das Motocross der Nationen 2016, das als das spannendste Nations-Rennen in die Geschichte einging. Danach wurde die Strecke wegen baurechtlicher Probleme vorübergehend geschlossen. Die behördlichen Auflagen wurden von den Betreibern nachgebessert und 2020 stand Maggiora erstmals wieder im WM-Kalender, doch wegen der Corona-Pandemie wurde auch daraus nichts. Die Rückkehr der WM nach Maggiora ist also für die Motocross-Welt etwas ganz Besonderes.

In der MX2-WM hat durch den verletzungsbedingten Ausfall von Tom Vialle (KTM) der Spanier Ruben Fernandez (Honda) das 'redplate' des WM-Führenden übernommen. Das KTM-Werksteam hat eine Rückkehr des Titelverteidigers für das Rennen in Maggiora in Aussicht gestellt, aber erst am Sonntag-Vormittag werden wir genau wissen, ob Vialle antritt und wie fit er nach dem unverschuldeten Frontalcrash mit Roan van de Moosdijk (Kawasaki) ist.

Mit GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder, WZ-Racing-KTM-Pilot Lion Florian und Marnique Appelt (Raths Motorsport KTM) stehen in Maggiora 3 deutsche Fahrer am Startgatter. Längenfelder rangiert nach 2 absolvierten WM-Runden bereits auf Rang 7 in der WM-Tabelle.

MX2-WM-Stand nach Runde 2:



1. Ruben Fernandez (E), Honda, 79

2. Maxime Renaux (F), Yamaha, 74, (-5)

3. Mathys Boisramé (F), Kawasaki, 74, (-5)

4. Roan van de Moosdijk (NL), Kawasaki, 67, (-12)

5. Mattia Guadagnini (I), KTM, 66, (-13)

6. René Hofer (A), KTM, 54, (-25)

7. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 53, (-26)

8. Tom Vialle (F), KTM, 50, (-29)

9. Thibault Benistant (F), Yamaha, 48, (-31)

10. Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 37, (-42)

11. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 33, (-46)

...

19. Lion Florian (D), KTM, 13, (-66)

...

24. Michael Sandner (A), KTM, 8, (-71)

In der MXGP Premiumklasse hat Titelverteidiger Tim Gajser (Honda) seinen Vorsprung in der WM-Tabelle auf 15 Punkte gegenüber Romain Febvre vergrößert. Antonio Cairoli (KTM) konnte am letzten Wochenende in Matterley Basin seinen 93. Grand-Prix-Sieg feiern. Der Sizilianer rückte damit auf Rang 4 der WM-Tabelle nach vorne.

Mit Henry Jacobi (JM Honda) wird in Maggiora diesmal wieder nur ein deutscher Fahrer starten, denn Tom Koch (Kosak-KTM) wird beim Auftakt der ADAC MX Masters in Bielstein dabei sein. Jacobi, der im ersten Lauf von Matterley Basin einen Horrorsturz überstand, konnte im zweiten Lauf erste WM-Punkte sammeln. Jacobis Start in die Saison war nicht glücklich. Nun hofft er auf zwei solide Rennen in Italien.

WM-Stand nach Runde 2:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 93

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 78, (-15)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 73, (-20)

4. Antonio Cairoli (I), KTM, 65, (-28)

5. Jorge Prado (E), KTM, 61, (-32)

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 60, (-33)

7. Alessandro Lupino (I), KTM, 54, (-39)

8. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 50, (-43)

9. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna, 43, (-50)

10. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 42, (-51)

11. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 39, (-54)

12. Arnaud Tonus (CH), Yamaha, 31, (-62)

...

22. Henry Jacobi (D), Honda, 7, (-86)

...

26. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 1, (-92)

Am Samstag gehen zunächst die Protagonisten der EMX125 und EMXOpen an den Start. In der 125er Europameisterschaftsklasse übernahm in Matterley Basin der norwegische Fantic-Werksfahrer Haakon Osterhagen die Tabellenführung. Die EMXOpen-Klasse wird in Maggiora ihren Saisonauftakt haben.

EMX125-Tabelle nach Runde 1:



1. Haakon Osterhagen (NOR), Fantic, 45

2. Ferruccio Zanchi (I), Yamaha, 43, (-2)

3. Bobby Bruce (GB), GASGAS, 37, (-8)

So können die Rennen in Maggiora live verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream MXGP-TV (Grand-Prix: 10,99, Saisonpass 119,99)

Zeitplan Liveübertragung MXGP-TV Maggiora (MESZ)

Samstag, 03.07.2021

11:00 - Studio Show mit Paul Malin

13:05 - EMXOpen Lauf 1

13:55 - EMX125 Lauf 1

15:05 - EMXOpen Lauf 2

16:00 - EMX125 Lauf 2

Sonntag, 04.07.2021:

09:30 - MX2 Training

10:30 - MXGP Freies Training / Zeittraining (Live)

12:00 - MX2 Wertungslauf 1 (Live)

13:00 - MXGP Wertungslauf 1 (Live)

15:00 - MX2 Wertungslauf 2 (Live)

16:00 - MXGP Wertungslauf 2 (Live)