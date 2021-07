Maggiora: Wo war Tim Gajser (HRC)?

Mit einem 5-6-Ergebnis konnte WM-Leader Tim Gajser (Honda) in Maggiora zwar gerade noch die Tabellenführung verteidigen, aber er profitierte dabei von einem Problem von Jeffrey Herlings (KTM) im ersten Lauf.

Als vor drei Wochen die Motocross-WM in Russland begann, schien die Saison 2021 zu einer Einmannshow des Titelverteidigers Tim Gajser zu werden. Als der slowenische HRC-Werksfahrer im zweiten Lauf von Orlyonok innerhalb von nur 5 Runden vom letzten bis auf den 3. Platz nach vorne fuhr, schien er im Vergleich zum Rest des Feldes in seiner eigenen Liga zu fahren. Schon beim zweiten WM-Lauf in Matterley Basin relativierte sich dieses Bild mit P4 im ersten Lauf, auch wenn er den zweiten Lauf im Endspurt gegen Romain Febvre (Kawasaki) für sich entscheiden konnte. Gajser musste in England für diesen Laufsieg gegen Febvre hart kämpfen.

Der 3. WM-Lauf in Maggiora war für Gajser nun das mit Abstand schwierigste Rennen der laufenden Saison. Im ersten Lauf kam er immerhin vor dem späteren Tagessieger Herlings auf P5 ins Ziel. Herlings war allerdings zu diesem Zeitpunkt ohne Hinterradbremse unterwegs, weil sich ein Stein verklemmt hatte. Im zweiten Lauf änderten sich die Bedingungen. Es regnete und wurde schlammig. Gajser startete außerhalb der Top-10, fuhr bis auf P7 vor, stürzte und überholte in der letzten Runde noch Jorge Prado (KTM) auf Rang 6.

«Es war ein schwieriger Tag», stöhnte Gajser. «Das Wetter änderte sich und es wurde im zweiten Lauf schlammig. Im ersten Lauf hätte ich nach mäßigem Start schneller fahren können, aber ich habe keine Überholmöglichkeit gefunden. Nach dem Start zum zweiten Lauf wurde ich an der Brille hart von einem Stein getroffen, wodurch ich Sichtprobleme bekam und wieder Probleme beim Überholen bekam. Ich bleibe positiv, denn immerhin konnte ich die Tabellenführung verteidigen. Ich freue mich schon auf das nächste Rennen in Oss. Das ist eine neue Strecke, die mir, was ich bisher gesehen habe, gefallen sollte.»

Gajsers Vorsprung in der WM-Tabelle ist nun von 15 auf 6 Punkte zusammengeschmolzen. Doch er hatte Glück, dass Herlings im ersten Lauf von Maggiora mit technischen Problemen haderte.

Beim nächsten WM-Lauf im Sand von Oss (Niederlande) wird es spannend, das Duell Herlings gegen Gajser zu beobachten. Gajser ist schon letztes Jahr im Sand immer besser geworden und hat Sandkönig Herlings im ersten Lauf von Valkenswaard im Sand geschlagen.

Maggiora, Grand-Prix-Wertung:



1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 6-1

2. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 4-2

3. Antonio Cairoli (I), KTM, 3-3

4. Jorge Prado (E), KTM, 2-7

5. Romain Febvre (F), Kawasaki, 1-12

6. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 7-4

7. Tim Gajser (SLO), Honda, 5-6

WM-Stand nach Runde 3:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 124

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 118, (-6)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 107, (-17)

4. Antonio Cairoli (I), KTM, 105, (-19)

5. Jorge Prado (E), KTM, 97, (-27)