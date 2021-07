Jordi Tixier (KTM) lehnt HRC-Offerte ab

Nach dem Ausfall von Mitch Evans in der MXGP Motocross-WM hat das HRC-Werksteam mit Tim Gajser ihren einzigen Einsatzfahrer am Start. Jordi Tixier sollte für Evans einspringen, doch dieser lehnte postwendend ab.

Wer in der Motocross-WM nicht in einem Werksteam unterkommt, hat es schwer. Clement Desalle, Gautier Paulin oder vorletztes Jahr noch Max Nagl waren solide Top-10-Piloten, bekamen aber keine Factory-Offerte mehr und mussten sich folgerichtig aus der WM verabschieden.

Wer in einem Satellitenteam unterkommen will, muss sich meist selbst mit Hilfe privater Sponsoren einkaufen. Ex-Weltmeister Jordi Tixier ging einen anderen Weg und betreibt mit Hilfe eigener Sponsoren sein eigenes Team 'JT911'. So ähnlich läuft es auch bei Shaun Simpson mit seinem Team 'SS24'.

Diese 'DIY-Teams' reisen nicht mit einem Truck, sondern nur mit Sprinter und Wohnmobil zu den WM-Läufen an. Tixier hat es immerhin geschafft, seine Reise nach Russland zu finanzieren und hat dort mit den Rängen 13 und 10 wertvolle WM-Punkte geholt. Mit 19 WM-Punkten lag er damit zunächst auf Tabellenrang 11. Zum 3. WM-Lauf in Maggiora war der Franzose aber nicht am Start, weil er am selben Tag in Bielstein an den ADAC MX Masters teilnahm und dort Gesamtrang 2 hinter Max Nagl (Husqvarna) erreichte. Bei den ADAC MX Masters fährt Tixier für das deutsche Sarholz-KTM-Team. In der WM-Tabelle fiel Tixier nun auf P21 zurück, rangiert aber damit weiterhin vor Kawasaki-Werksfahrer Ivo Monticelli.

Als letzte Woche bekannt wurde, dass der australische HRC-Werksfahrer Mitch Evans wegen seiner Handverletzung pausieren muss, kontaktierte das HRC-Team Tixier, um ihn als Ersatzfahrer anzuheuern. Was aussah wie eine große Chance, entpuppte sich aber für Tixier als Farce: Der Franzose sollte in der WM komplett ohne Gage starten!

Gegenüber SPEEDWEEK.com bestätigte der MX2-Weltmeister von 2014: «Ja, es stimmt. Ich erhielt ein Angebot von HRC und es gab auch ein Meeting. Wie viele Sachen, die im Moment im Sport geschehen, war die Offerte allerdings ohne jede Bezahlung meiner Leistung gedacht.»

Für Tixier hätte die Annahme dieses Engagements zusätzlich bedeutet, dass er sich von einigen seiner bisherigen Partner und Sponsoren hätte verabschieden müssen. So wäre z.B. sein Einsatz bei den ADAC MX Masters für das Sarholz KTM Team unter diesen Umständen nicht mehr möglich gewesen.

Schon aus diesem Grund lehnte Tixier dankend ab: «Ich würde niemals ohne Gage ein so hohes Risiko eingehen und Rennen fahren», erklärte Tixier weiter. «Und ich würde schon gar nicht deswegen die Verträge mit meinen Partnern und Sponsoren brechen, die an mich glauben und mich in meinem Team unterstützen.»

«Die Factory-Teams sollten verstehen, dass sie keinen Fahrer, der im Bereich der Top-8 oder Top-10 fährt, umsonst bekommen können. Außerdem würden sie mich sofort wieder fallenlassen, wenn ihr Stammfahrer zurückkehrt. Das kam für mich nicht infrage.»