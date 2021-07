René Hofer (KTM/P10): «Durchschnittliches Rennen»

René Hofer (#711) in Maggiora

Mit einem 11-6-Ergebnis beendete René Hofer den 3. Lauf zur MX2-WM auf Gesamtrang 10. In der WM-Tabelle fiel der Österreicher von P6 auf P7 zurück und vergrößerte seinen Rückstand zur WM-Spitze von 25 auf 34 Punkte.

«Es war ein ziemlich durchschnittliches Rennwochenende», meinte René Hofer, der beim 3. Lauf zur MX2-Motocross-WM in Maggiora mit den Rängen 11 und 6 Zehnter der Tageswertung wurde. «Ich hatte im ersten Rennen einen guten Start, machte aber in der ersten Kurve einen Fehler und war zwischenzeitlich auf den 15. Rang zurückgefallen. Ich arbeitete mich nach vorne und wurde am Ende Elfter.»

Für den zweiten Lauf hatte sich Hofer mehr vorgenommen. «Der 2. Lauf war viel besser. Ich ka¨mpfte die meiste Zeit des Rennens mit Jago Geerts, konnte ihn aber einfach nicht u¨berholen.» Geerts lag 15 Runden lang auf Rang 3, bevor er in den letzten beiden Runden noch zwei Plätze verlor. «Ich wa¨re fast vorbeigekommen, konnte aber das Mano¨ver nicht ganz durchziehen und wurde dabei selber überholt.»

Hofer, der zu diesem Zeitpunkt auf P4 rangierte, fiel zwei Plätze zurück. «Trotzdem war es kein schlechtes Rennen und wir beenden einen weiteren GP mit einer Verbesserung meiner Rennperformance. Ich muss zwei gute Starts abliefern und zwei gute Rennen absolvieren. Das ko¨nnen wir im Laufe des Jahres sicher noch verbessern», meint Hofer.

In zwei Wochen geht die MX2-WM in ihre 4. Runde. «Oss in den Niederlanden ist der na¨chste Stopp. Ich bin dort zwar noch kein Rennen gefahren, habe aber dort schon trainiert. Die Strecke ist ziemlich sandig, obwohl sie einen harten Untergrund hat.»

In der WM-Tabelle ist Hofer von P6 auf P7 zurückgefallen. Sein Rückstand zu WM-Leader Mattia Guadagnini (Red Bull KTM) hat sich in Maggiora von 25 auf 34 WM-Punkte vergrößert .

MX2-WM-Stand nach Runde 3:



1. Mattia Guadagnini (I), KTM, 113

2. Maxime Renaux (F), Yamaha, 111, (-2)

3. Ruben Fernandez (E), Honda, 108 (-5)

4. Mathys Boisramé (F), Kawasaki, 105, (-8)

5. Roan van de Moosdijk (NL), Kawasaki, 99, (-14)

6. Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 80, (-33)

7. René Hofer (A), KTM, 79, (-34)

8. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 70, (-43)

9. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 67, (-46)

11. Tom Vialle (F), KTM, 50, (-63)