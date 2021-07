Pauls Jonass (GASGAS): «Muss das kleine Extra finden»

Mit zwei mittelmäßigen Starts machte es sich GASGAS-Ass Pauls Jonass bei der Motocross-WM auf dem legendären Kurs von Maggiora nicht leicht. Mit Kampfgeist eroberte er zahlreiche Punkte, ortet aber Defizite.

Mit dem zehnten Platz im Quali-Training konnte Pauls Jonass nicht zufrieden sein, dennoch war damit seine Ausgangslage für die Rennen nicht ganz so schlecht.



Der Start zum ersten Rennen klappte nicht optimal und der Lette fand sich hinter der Spitzengruppe wieder. «Ich war kurz danach etwa auf der achten Position und konnte mich bis auf Platz 6 vorarbeiten. In der letzten Runde habe ich noch eine Position an Herlings verloren», erzählte Jonass im persönlichen Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Im Allgemeinen habe ich mich nicht so wohlgefühlt auf der Strecke, weil ich keinen Rhythmus in den Rillen gefunden habe. Am Ende bin ich Siebter geworden, gerade mal 14 Sekunden hinter dem Gewinner. Mein Speed ist also da, aber ich muss noch dieses kleine Extra finden».

Ganz andere Bedingungen herrschten im zweiten Rennen der MXGP-Klasse, kurz vor dem Start setzte heftiger Regen ein. Jonass: «Die Strecke war durch den Schlamm eine komplett andere. Es war ein Überleben, man durfte nicht stürzen oder größere Fehler machen. Unglücklicherweise hatte ich wieder keinen so guten Start und war wieder etwa Achter. In der zweiten oder dritten Runde hat meine Brille beschlagen und ich musste sie wegschmeißen, was bedauerlich war. Das machte das Überholen ziemlich schwierig. Aber ich konnte lange auf Platz 6 fahren, entschied mich am Ende noch mal Druck zu machen und konnte Vierter werden.»

Die weggeworfene Brille sollte für den GASGAS-Werkspiloten noch zum Problem werden, denn im Laufe des Rennens traf ihn ein Stein heftig am rechten Auge und es schwoll an.



Für den 24-Jährigen ergaben die siebte und vierte Position in Italien am Ende 32 Punkte und Gesamtrang 6; in der WM-Tabelle liegt er auf Platz 8.