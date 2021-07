Video: Helmkamera von Tim Gajser (Honda) in Maggiora

Die GoPro-Bilder der Helmkamera HRC-Werksfahrer Tim Gajser vom ersten Lauf in Maggiora zeigen, wie der Titelverteidiger rundenlang versucht, sich gegen Glenn Coldenhoff (Yamaha) durchzusetzen.

Interessant ist schon die Startphase des ersten Laufs von Maggiora: Auf den ersten 50 Metern sind Gajser, Prado und Cairoli gleichauf. Am Ende der Startgeraden lässt Prado das Gas einen Moment länger stehen und biegt als Erster in die Innenlinie der ersten Linkskurve ein. Febvre und Jacobi starten ein paar Startgatter weiter rechts und nehmen die erste Linkskurve mittig mit einem größeren Kurvenradius. Dadurch haben sie mehr Schwung und Febvre kann als Erster die 'holeshot'-Linie überqueren. Gut zu erkennen ist auch, dass Jacobi zu Beginn des ersten Laufs nach perfektem Start Dritter ist.

Schon in der ersten Runde nutzt Gajser die Außenlinien und kann so von P8 auf P6 vorfahren. Gajser ist ein Meister des Linienwechsels: Er nimmt eine Kurve ganz außen, um in der nächsten Kurve wieder ganz innen hineinzustechen. Gut zu beobachten ist das in der ersten Runde: Die lange Kehre oben am Streckenrestaurant nimmt er außen und geht so an Jacobi vorbei, der etwas von Coldenhoff aufgehalten wird. Er springt weit ins Tal hinunter, landet auf der rechten Seite der Strecke und nimmt die folgende Rechtskurve dann aber ganz innen. So umfährt er regelrecht das Verkehrschaos der ersten Runden.

Als Ben Watson (#919) beim Beschleunigen quer steht, kann er bergauf mit mehr Traktion vorbeiziehen. Danach hängt Gajser hinter Coldenhoff fest und wird immer wieder von Steinen seines Vordermanns torpediert. Am Ende kommt Gajser auf Rang 6 ins Ziel.