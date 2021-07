Vorschau und Zeitplan: Motocross-WM in Loket (CZ)

Die Motocross-WM geht im tschechischen Loket in ihre 5. Runde. doch Mitfavorit Jeffrey Herlings (KTM) wird wegen seiner Schulterverletzung nicht am Startgatter stehen. MX2-Titelverteidiger Tom Vialle (KTM) kehrt zurück.

Am kommenden Wochenende findet im tschechischen Loket, unweit der deutsch-tschechischen Grenze, der 5. Lauf der Motocross-WM statt. Die 'Oldshool'-Hartbodenstrecke in der Nähe des Kurortes Karlsbad ist seit 1995 fester Bestandteil des WM-Kalenders. Im letzten Jahr fiel die Veranstaltung der Corona-Pandemie zum Opfer.

Die Regenwahrscheinlichkeit für Sonntag ist mit 80% vorhergesagt. Bei sommerlichen Temperaturen herrscht zumindest am Sonntag Gewitterneigung. Unabhängig vom Wetter werden aber in beiden Klassen die Karten neu gemischt, nachdem Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings sein in Oss gebrochenes Schulterblatt auskurieren muss und damit weiter in Rückstand geraten wird. Der slowenische Titelverteidiger Tim Gajser hat nach 4 absolvierten Rennen einen Vorsprung von 23 Punkten vor seinen mit 143 Zählern punktgleichen Verfolgern Herlings, Cairoli und Febvre.

Mit Henry Jacobi (Honda) und Tom Koch (KTM) werden in Loket wieder zwei deutsche MXGP-Piloten am Startgatter stehen.

MXGP-WM-Stand nach WM-Runde 4:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 166

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 143, (-23)

3. Antonio Cairoli (I), KTM, 143, (-23)

4. Romain Febvre (F), Kawasaki, 143, (-23)

5. Jorge Prado (E), KTM, 132, (-34)

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 113, (-53)

...

20. Henry Jacobi (D), Honda

In der MX2-Klasse hat Maxime Renaux (Yamaha) in Oss die WM-Führung übernommen. Mit Spannung wird die Rückkehr des Titelverteidigers Tom Vialle (KTM) erwartet. In Loket starten mit Simon Längenfelder (GAGAS), Lion Florian (KTM), Noah Ludwig (KTM), Marnique Appelt(KTM) und Paul Haberland (Honda) 5 deutsche Piloten. Längenfelder, Florian und Ludwig erreichten beim letzten WM-Lauf in Oss die Punkteränge.

MX2-WM-Stand nach Runde 4:



1. Maxime Renaux (F), Yamaha, 141

2. Mattia Guadagnini (I), KTM, 136, (-5)

3. Ruben Fernandez (E), Honda, 133, (-8)

4. Mathys Boisramé (F), Kawasaki, 124, (-17)

5. Roan van de Moosdijk (NL), Kawasaki, 119, (-22)

6. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 117, (-24)

...

11. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 80, (-61)

...

21. Lion Florian (D), KTM, 21, (-120)

...

26. Michael Sandner (A), KTM, 8, (-133)

...

34. Noah Ludwig (D), KTM, 1, (-140)

Am Samstag (24.7.) gehen die Protagonisten der EMX2t (Zweitakt-Europameisterschaft), der EMXOpen sowie der Frauen-WM (WMX) an den Start. In der Frauen-WM gehört Larissa Pepenmeier (Yamaha) auch in diesem Jahr zu den Mitfaforitinnen.

In der EMX2t wird der deutsche Fantic-Werksfahrer Maximilian Spies antreten.

So können die Rennen in Loket live verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream MXGP-TV (Grand-Prix: 10,99, Saisonpass 119,99)

Zeitplan Loket (MESZ)

Samstag, 24.07.2021



11:00 - Studio Show mit Paul Malin

12:05 - EMX2t Lauf 1

12:55 - EMXOpen Lauf 1

13:45 - WMX Lauf 1

14:40 - EMX2t Lauf2

15:35 - EMXOpen Lauf2

16:30 - WMX Lauf 2

Sonntag, 25.07.2021



09:30 - MX2 Training

10:30 - MXGP Freies Training / Zeittraining (Live)

12:00 - MX2 Wertungslauf 1 (Live)

13:00 - MXGP Wertungslauf 1 (Live)

15:00 - MX2 Wertungslauf 2 (Live)

16:00 - MXGP Wertungslauf 2 (Live)