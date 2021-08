MXoN Team Schweiz ohne Jeremy Seewer

Die Schweiz wird beim Motocross der Nationen ohne MXGP-Starter Jeremy Seewer antreten. Seewer leidet noch immer an den Folgen seiner Corona-Infektion.

Das Trauerspiel der MXoN-Nominierungen geht weiter. Nachdem Fahrer wie Tim Gajser, Jorge Prado, Romain Febvre, Ken Roczen, Jago Geerts und Ruben Fernandez abgesagt haben, wird auch die Schweiz ohne ihre MXGP-Speerspitze Jeremy Seewer antreten.

Der Yamaha-Werksfahrer hadert seit Saisonbeginn mit den Folgen einer Corona-Infektion. «Ich kämpfe mit verschiedenen Sachen. Ein Problem ist mein Körper, der mir nicht die Energie gibt, die ich brauche.»

Seewer schaffte es in dieser Saison nur einmal aufs Podium, beim 5. WM-Lauf in Loket mit einem 5-2-Ergebnis. In der WM-Tabelle liegt er mit 64 Punkten Rückstand auf Rang 6. Für den Vizeweltmeister des Jahres 2020 läuft es in diesem Jahr nicht nach Plan.

Die Schweiz tritt in Mantova in dieser Besetzung an:

MXGP - Arnaud Tonus

Open - Valentin Guillod

MX2 - Mike Gwerder

Teamchef wird Daniel Zollinger sein. Tonus und Guillod sind erfahrene WM-Piloten. Gwerder startet dieses Jahr in der EMX250 und liegt dort auf Gesamtrang 9. Gwerders Leistungskurve zeigt nach oben. In Kegums kam er im zweiten Lauf auf Platz 6 ins Ziel.