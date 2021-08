MXoN Team Österreich nominiert

Österreich nominierte Lukas Neurauter, Michael Sandner und René Hofer für das Motocross der Nationen 2021 am 26. September in Mantova.

Die österreichische Nationalmannschaft nimmt am 26. September Motocross der Nationen in Mantova mit folgenden Fahrern teil:

- Lukas Neurauter

- Michael Sandner

- René Hofer

Hofer und Sandner starten in der MX2-WM. Welcher der beiden Fahrer in der OPEN-Kategorie antreten wird, wurde offiziell noch nicht bekanntgegeben. Bei Lukas Neurauter kann davon ausgehen, dass er eine 450er Maschine bewegen wird.

Team Österreich tritt in Bestbesetzung an und kann sich damit berechtigte Hoffnungen auf eine Top-10-Platzierung in der Nationenwertung machen. Die Österreicher traten 2019 in Red Bud (USA) mit der gleichen Mannschaft an und wurden damals Siebzehnter.