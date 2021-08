MXoN: Team Schweden in Bestbesetzung

Mit Alvin Östlund (Yamaha/MXGP), Anton Gole (Husqvarna/OPEN) und Isak Gifting (GASGAS/MX2) entsendet Team Schweden ihre besten Fahrer zum Motocross der Nationen nach Mantova.

Team Schweden entsendet am 26. September ihre besten Fahrer zum Motocross der Nationen. GASGAS-Werksfahrer Isak Gifting haderte zu Saisonbeginn nach einem heftigen Crash in Russland mit einigen Problemen. Zuletzt in Kegums erreichte er aber wieder die Top-10. Alvin Östlund (Yamaha) erreicht in der MXGP-Klasse regelmäßig die Punkte und Anton Gole (Husqvarna) holte in Maggoira einen WM-Punkt.

Der schwedische US-Legionär Fredrik Noren kuriert derzeit seine Armverletzung aus und stand deshalb nicht für die schwedische Nationalmannschaft zur Verfügung.

MXoN Team Schweden:

MXGP – Alvin Ostlund

MX2 – Isak Gifting

Open – Anton Gole