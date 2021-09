Heftiger Crash von Jonass (GASGAS) im Video

GASGAS-Werksfahrer Pauls Jonass musste den zweiten Lauf nach einem heftigen Crash aufgeben. Er wurde über einen Anlieger von der Strecke katapultiert und landete aus mehreren Metern Höhe auf dem Asphalt.

Im ersten Lauf von Afyonkarahisar kam der lettische GASGAS-Werksfahrer Pauls Jonass auf Rang 3 ins Ziel und nahm sich für den zweiten Lauf erneut eine Podiumsplatzierung vor. Jonass begann Moto-2 erneut mit einem guten Start und kämpfte in der Anfangsphase des Rennens mit Antonio Cairoli um Rang 4.

In der vierten Runde bekam er in einer Bremswelle am Ende der Boxengasse einen Schlag aufs Hinterrad, konnte nicht anbremsen und wurde aus der Kurve getragen. Am Streckenrand durchbrach er die Werbebanner und wurde über die Steilwand des Anliegers unkontrolliert von der Strecke katapultiert. Jonass flog durch die Luft und landete unglücklicherweise auf dem Asphalt, auf dem die Retortenstrecke von Afyonkarahisar zusammengeschoben wurde.

«Es war ein frustrierendes Ende nach einem so guten ersten Lauf», stöhnte Jonass. «Während der Sommerpause habe ich meine Fitness und meinen Speed verbessert und das hat sich im ersten Rennen wirklich gezeigt. Zum Glück bin ich nach meinem schweren Sturz im zweiten Rennen okay. Ich landete voll auf dem Asphalt. Ich habe zum Glück nur ein paar schlimme Prellungen bekommen, also werde ich am Mittwoch wieder starten können. Ich freue mich, in ein paar Tagen wieder Rennen zu fahren», erklärte Jonass.

In der WM-Tabelle rangiert Jonass nach 8 absolvierten Läufen auf Platz 7.

WM-Stand nach WM-Runde 8:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 310

2. Jorge Prado (E), KTM, 297, (-13)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 293, (-17)

4. Antonio Cairoli (I), KTM, 284, (-26)

5. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 274, (-36)

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 234, (-76)

7. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 200, (-110)

8. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 197, (-113)

9. Alessandro Lupino (I), KTM, 157, (-153)

10. Ben Watson (GB), Yamaha, 133, (-177)