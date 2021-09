Cairoli gegen Prado (KTM): Angespannte Atmosphäre

Das Duell Prado gegen Cairoli ging in der Türkei in die nächste Runde

Schon mehrfach in dieser Saison gerieten Antonio Cairoli und Jorge Prado aneinander. In Afyon stürzte Cairoli im Zweikampf gegen seinen jungen Teamkollegen, doch diesmal traf den Spanier keine Schuld.

Die beiden Kampfhähne gerieten dieses Jahr schon mehrfach aneinander. In Oss konterte Prado mehrfach, als ihn Cairoli überholen wollte. Beim letzten WM-Lauf in Kegums zeigte Cairoli seinem jungen Widersacher deutlich seine Verärgerung, nachdem er ihn nach mehreren Attacken mit Körperkontakt endlich überholen konnte.

Prados Kampflinien sind berüchtigt und in der Boxengasse halten die Mechaniker die Luft an, wenn sich die beiden Teamkollegen auf der Strecke begegnen.

Die Ereignisse wiederholten sich am letzten Wochenende in Afyon. Wieder fand Cairoli keinen Weg an Prado vorbei. Als die beiden auf die Startgerade einbogen, lagen plötzlich zwei Strohballen mitten auf der Strecke. Prado konnte gerade noch ausweichen, Cairoli sprang mit dem Vorderrad direkt in den Ballen, überschlug sich heftig und fiel zurück.

«Im zweiten Lauf lief es zunächst besser als in Moto-1», resümierte Cairoli. «Ich habe versucht, Jorge zu überholen, aber das war sehr schwierig. Dann kam ich sehr nah heran, doch jemand hatte die Strohballen auf die Strecke gezogen, die mitten im Weg lagen.»

Prado schlug einen Haken und umkreiste die Strohballen auf der linken Seite. «Ich konnte nicht mehr ausweichen und bin wirklich hart zu Boden gegangen», erklärte Cairoli. «Dabei verlor ich zwei Plätze. Es war nicht der beste Tag heute, aber ich habe die Sache unverletzt überstanden.»

Obwohl Prado keine Schuld traf, erklärte er den Zwischenfall: «Es tut mir wirklich Leid für Tony. Aber diese Strohballen lag nun einmal mitten auf der Strecke.»

Mit zwei fünften Plätzen beendete Cairoli den Tag auf Gesamtrang 5. In der WM rangiert der Sizilianer mit 26 Punkten Rückstand auf Leader Tim Gajser (Honda) auf Platz 4. Prado ist Tabellenzweiter.

Ergebnis MXGP Afyonkarahisar, Moto 2:



1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 1-2

2. Jorge Prado (E), KTM, 2-3

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 6-1

4. Romain Febvre (F), Kawasaki, 4-4

5. Antonio Cairoli (I), KTM, 5-5

WM-Stand nach WM-Runde 8:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 310

2. Jorge Prado (E), KTM, 297, (-13)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 293, (-17)

4. Antonio Cairoli (I), KTM, 284, (-26)

5. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 274, (-36)

Cairoli vs. Prado in Afyon:

Cairoli vs. Prado in Kegums:

Cairoli vs. Prado in Oss: