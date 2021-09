Sieger Jeffrey Herlings (KTM): Noch nicht bei 100%

In Afyon konnte Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings 7 Punkte auf WM-Leader Tim Gajser (Honda) gutmachen. Der Niederländer haderte mit seinen Starts. Den WM-Titel hat er noch nicht aufgegeben.

«Ob ich jemals wieder zu 100% fit sein werde, kann ich im Moment noch nicht sagen», grübelt Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings, der sich Anfang Juli in Oss bei einem Zwischenfall mit Ivo Monicelli (Kawasaki) das Schulterblatt gebrochen hatte. «Ich werde jedenfalls weiterhin mein Bestes zu geben. Die Top-5 der WM liegen wirklich sehr eng beieinander.»

Mit seinem Grand-Prix-Sieg von Afyon verkürzte Herlings seinen Rückstand auf WM-Leader Tim Gajser von 43 auf 36 Punkte. Doch er weiss, dass das immer noch eine Menge Holz ist.

«Immerhin ist der Arm jetzt soweit okay», grübelt 'The Bullet'. «In Lommel hatte ich noch krasse Schmerzen. In Lettland funktionierte es schon besser. In Afyon hatte ich zwar immer noch Schmerzen, aber es war nicht mehr so schlimm wie vorher.»

Herlings teilte sich beide Rennen von Afyon gut ein und attackierte in der zweiten Rennhälfte. «Der erste Lauf war definitiv besser. Ich bin auf P4 oder P5 ins Rennen gestartet und musste nur ein paar Jungs überholen. Ich bin aber mit meinen Starts unzufrieden. Entsprechend der Höhe haben wir einige Sachen am Motorrad verändert, aber ich denke, wir sollten noch in eine andere Richtung gehen. Mein Start in Moto-1 war schon ziemlich schlecht. Ich musste Glenn Coldenhoff, Romain Febvre und Jorge Prado überholen, erst danach wurde es leichter.»

Nach dem Start zu Moto-2 fand sich der Niederländer nur im Mittelfeld wieder. «Ich lag nur auf Rang 12 und musste viele Überholmanöver starten. Am Ende ging es zwischen Tony und Jorge heiß her. Cairoli ist dann direkt vor mir im Kampf um Platz 2 gestürzt. Jorge konnte ich zum Schluss noch erwischen, aber Tim war schon zu weit weg. Ein 1-2-Ergebnis ist gut, aber wir werden definitiv noch an den Starts arbeiten und noch weitere Dinge ausprobieren.»

Bereits am kommenden Mittwoch geht die Motocross-WM in ihre 9. Runde.

Ergebnis MXGP Afyonkarahisar:



1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 1-2

2. Jorge Prado (E), KTM, 2-3

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 6-1

4. Romain Febvre (F), Kawasaki, 4-4

5. Antonio Cairoli (I), KTM, 5-5

WM-Stand nach WM-Runde 8:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 310

2. Jorge Prado (E), KTM, 297, (-13)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 293, (-17)

4. Antonio Cairoli (I), KTM, 284, (-26)

5. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 274, (-36)