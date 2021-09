Tim Gajser (Honda): In Moto 1 sogar zweimal gestürzt

Im ersten MXGP-Lauf von Riola Sardo ist Titelverteidiger Tim Gajser (Honda) sogar zweimal gestürzt und ist danach trotzdem noch in die Punkteränge gefahren. Am Ende holte der angeschlagene Gajser 15 WM Punkte.

Die Frage, ob Tim Gajser in Sardinien nun tatsächlich mit einem gebrochen Schlüsselbein unterwegs war, wurde von offizieller Seite bisher weder dementiert noch bestätigt. Einige Quellen (z.B. mxlarge.com) berichten darüber, dass sich Crash schon in der letzten Woche in Kroatien ereignet haben soll, wo der Titelverteidiger im Sand trainierte, um sich auf das Rennen in Sardinien vorzubereiten. Das linke Schlüsselbein soll gebrochen und bereits operativ fixiert worden sein. Am letzten Freitag soll dann ein letzter Test stattgefunden haben, wo die Entscheidung getroffen wurde, in Riola anzutreten.

«Ich wusste, dass es extrem schwierig werden würde», erklärte Gajser. «Aber ich weiß, wie wichtig jeder einzelne WM-Punkt ist. Deshalb wollte ich es auf jeden Fall probieren. Abgesehen von der Verletzung fühlte ich mich gut und habe im freien Training auf Platz 3 sogar eine schnelle Runde hinbekommen. Leider ist mir das im Qualifikationstraining nicht gelungen. Mit P18 hatte ich keinen guten Startplatz. Nach dem Start zum ersten Lauf bin ich in einen anderen Fahrer gekracht und bin fast als letzter wieder losgefahren.»

Zum Glück fiel Gajser auf die gesunde rechte Seite. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn er auf seinen frisch operierten Bruch gefallen wäre. Was die Kameras an der Strecke aber nicht mitbekamen, war Gajsers nächster Sturz: «Eine Runde später stürzte ich erneut. Ich habe aber trotzdem nicht aufgegeben, konnte ein paar Leute überholen und beendete den ersten Lauf auf Platz 19.»

Gajser konnte im ersten Lauf trotz seiner Schmerzen viele Überholmanöver starten und nahm sich für den zweiten Lauf mehr vor: «Ich wusste, dass da noch mehr ging, wenn ich nur einen guten Start erwischen würde. In Moto-2 bin ich dann viel besser gestartet, kam aus der ersten Runde auf P12 zurück und konnte auch einen Rhythmus finden, was auf dieser schwierigen Strecke nicht so einfach war. Ich wusste, dass ich fit genug war. Trotz der starken Schmerzen schaffte ich Platz 8. Insgesamt bin ich mit den 15 Punkten aus Riola zufrieden, denn das waren sehr wichtige Punkte. Jetzt habe ich ein Wochenende frei, um mich auszukurieren. Ich hoffe, dass ich schon in Teutschenthal wieder um Siege kämpfen kann.

Grand-Prix-Wertung Riola Sardo:

1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 1-1

2. Jorge Prado (E), KTM, 2-2

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 3-3

4. Calvin Vlaanderen (NED), Yamaha, 4-4

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 6-5

6. Ben Watson (GB), Yamaha

7. Brian Bogers (NL), GASGAS, 5-9

8. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 13-6

9. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 10-10

10. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna, 8-13

11. Shaun Simpson (GB), KTM, 12-12

12. Tim Gajser (SLO), Honda, 19-8

13. Henry Jacobi (D), Honda, 14-14

WM-Stand nach WM-Runde 10:



1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 371

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 370, (-1)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 367, (-4)

4. Jorge Prado (E), KTM, 359, (-12)

5. Antonio Cairoli (I), KTM, 326, (-45)

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 280, (-91)

7. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 254, (-117)

8. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 234, (-137)

9. Alessandro Lupino (I), KTM, 185, (-186)

10. Ben Watson (GB), Yamaha, 171, (-200)