René Hofer (KTM): 12. Gesamtrang in Sardinien

Bei der zehnten WM-Runde beim Großen Preis von Sardinien sicherte sich René Hofer vom Red Bull KTM Factory Racing Team in der MX2-Klasse die Plätze 8 und 14. Damit landete er auf dem 12. Gesamtrang.

Die zehnte Runde der Motocross-WM führte die Fahrer nach dem harten Untergrund in der Türkei in den tiefen Sand von Riola nach Sardinien. Es war der allererste Grand Prix, der auf der abgelegenen Strecke auf der italienischen Insel veranstaltet wurde und der WM-Tross wurde erneut von strahlendem Sonnenschein begrüsst.

René Hofer startete mit der fünftbesten Runde im Zeittraining positiv in den Tag, was ihm dieselbe Startposition als bester KTM-Pilot in der Qualifikation brachte. Das erste Rennen war ein Kampf zwischen Tom Vialle und Maxime Renaux um den Sieg, aber Hofer war nicht weit weg und rückte auf den dritten Platz vor, bevor er stürzte und mit Platz 8 vorlieb nehmen musste.

Im zweiten Rennen hatte der 19-Jährige Pech, als er sich auf der Startgeraden mit einem anderen Fahrer verfing. Von der ersten bis zur letzten Kurve kämpfte der Österreicher darum, den 14. Platz noch zu erreichen, um zumindest 7 Punkte mitzunehmen. Das reichte für den 12. Gesamtrang.

Hofer erklärte hinterher: «Im Allgemeinen bin ich mit meiner Leistung zufrieden. Ich glaube, ich hatte den Speed für das Podium. Ich rückte im ersten Lauf etwa zehn Minuten vor dem Ziellauf auf den dritten Platz vor, stürzte dann und verlor viel Zeit. Ich war ziemlich sauer auf mich selbst und aufgeregt vor dem zweiten Rennen. Leider prallte ich auf der Startgeraden mit einem anderen Fahrer zusammen und unsere Bikes verfingen sich. Ich war dann auf dem letzten Platz und musste alles geben, um noch Punkte zu holen.»

Und der Red Bull-KTM-Werkspilot, der am kommenden Wochenende als Mitglied des Team Austria beim «Motocross of Nations» auf dem Tazio Nuvolari Circuit in Mantova an den Start gehen wird, ergänzte: «Die Ergebnisse waren nicht so gut, aber ich bin stolz auf meine Fahrweise und auf die Fortschritte, die wir im Sand gemacht haben. Es war kein schlechter Speed für einen Österreicher! Nächstes Wochenende wird ein weiteres cooles Erlebnis und ich werde versuchen, mein Bestes für das österreichische Team zu geben.»

Ergebnis MX2 Sardegna, Moto 2:

1. Tom Vialle (F), KTM

2. Jago Geerts (BEL), Yamaha

3. Maxime Renaux (F), Yamaha

4. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

5. Jed Beaton (AUS), Husqvarna

6. Isak Gifting (S), GASGAS

7. Roan van de Moosdijk (NL), Kawasaki

8. Thibault Benistant (F), Yamaha

9. Conrad Mewse (GBR), KTM

10. Bastian Boegh Damm (DK), KTM

11. Liam Everts (B), KTM

12. Jan Pancar (SLO), KTM

13. Andrea Adamo (I), GASGAS

14. René Hofer (A), KTM

15. Wilson Todd (AUS), Kawasaki

16. Kevin Brumann (CH), Yamaha

17. Emilio Scuteri (I), TM

18. Filip Olsson (S), Husqvarna

19. Joel Rizzi (GBR), Honda

20. Anton Graaf Nordström (S), Yamaha

21. Michael Sandner (A), KTM

...

24. (DNF) Mattia Guadagnini (I), KTM

...

26. (DNF) Marnique Appelt (D), KTM

...

28. (DNF) Mikkel Haarup (DK), Kawasaki

29. (DNF) Simon Längenfelder (D), GASGAS

30. (DNF) Mathys Boisramé (F), Kawasaki



DNS: Ruben Fernandez (E), Honda

DNS: Lion Florian (D), KTM

DNS: Noah Ludwig (D), KTM

DNS: Paul Haberland (D), Honda

Grand Prix-Wertung Riola Sardo:



1. Tom Vialle (F), KTM, 1-1

2. Maxime Renaux (F), Yamaha, 2-3

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 4-4

4. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 8-2

5. Isak Gifting (S), GASGAS, 6-6

6. Thibault Benistant (F), Yamaha, 5-6

7. Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 13-5

8. Roan van de Moosdijk (NL), Kawasaki, 12-7

9. Conrad Mewse (GBR), KTM, 10-9

10. Wilson Todd (AUS), Kawasaki, 7-15

11. Mattia Guadagnini (I), KTM, 3-24 (DNF)

12. René Hofer (A), KTM, 9-14

13. Liam Everts (B), KTM, 16-11

14. Jan Pancar (SLO), KTM, 17-12

15. Bastian Boegh Damm (DK), KTM, 31-10

16. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 11-29 (DNF)

WM Stand nach WM-Runde 10:



1. Maxime Renaux (F), Yamaha, 403

2. Mattia Guadagnini (I), KTM, 332, (-71)

3. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 325, (-78)

4. Thibault Benistant (F), Yamaha, 290, (-113)

5. Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 290, (-113)

6. Tom Vialle (F), KTM, 277, (-126)

7. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 273, (-130)

8. René Hofer (A), KTM, 263, (-140)

9. Ruben Fernandez (E), Honda, 251, (-152)

10. Mathys Boisramé (F), Kawasaki, 223, (-180)

11. Wilson Todd (AUS), Kawasaki, 173, (-230)

12. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 173, (-230)

...

22. Lion Florian (D), KTM, 29, (-374)

...

27. Liam Everts (B), KTM, 15 (-388)

28. Michael Sandner (A), KTM, 12, (-391)

...

43. Noah Ludwig (D), KTM, 1, (-402)