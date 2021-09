Vorschau: Deutschland Grand-Prix im Talkessel

Die Motocross-WM geht im Talkessel von Teutschenthal in ihre 11. Runde. Jeffrey Herlings (KTM) wird mit dem 'redplate' des Tabellenführers anrücken, doch Tim Gajser (HRC) will seine Führung zurückerobern.

Am kommenden Wochenende (2.-3.10) findet im Talkessel von Teutschenthal der 11. Lauf der Motocross-WM statt. Die Wetteraussichten für den Samstag sind sonnig bei 20 Grad. Am Sonntag soll es bei 22 Grad bewölkt werden, aber nicht regnen.

An der MXGP Tabellenspitze könnte es kaum enger zugehen: Jeffrey Herlings übernahm in Riola Sardo die WM-Führung. Der Niederländer hat aber nur einen Punkt Vorsprung. Auch Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre und Red Bull KTM Werksfahrer Jorge Prado sind noch in unmittelbarer Schlagdistanz zur Tabellenspitze mit nur 4 bzw. 12 Punkten Rückstand. Antonio Cairoli (KTM) fiel auf Sardinien nach einem heftigen Sturz aus. Der neunfache Weltmeister, der auch im Talkessel erfolgreich war, wird am Wochenende in Deutschland seine Abschiedsvorstellung geben, denn er wird seine Grand-Prix-Karriere dieses Jahr beenden.

Spannend wird es auch für die deutschen Fahrer: 5 MXGP-Piloten werden im Talkessel in der MXGP-Premiumklasse starten: Henry Jacobi (Honda), Tom Koch (KTM), Tim Koch (Husqvarna), Stefan Ekerold (Husqvarna)und Mike Stender (Yamaha).

MXGP WM-Stand nach WM-Runde 10:

1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 371

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 370, (-1)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 367, (-4)

4. Jorge Prado (E), KTM, 359, (-12)

5. Antonio Cairoli (I), KTM, 326, (-45)

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 280, (-91)

7. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 254, (-117)

8. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 234, (-137)

9. Alessandro Lupino (I), KTM, 185, (-186)

10. Ben Watson (GB), Yamaha, 171, (-200)

...

14. Henry Jacobi (D), Honda, 123, (-248)

...

19. Arnaud Tonus (CH), Yamaha, 74, (-297)

...

27. Tom Koch (D). KTM, 29, (-342)

In der MX2-Klasse hat sich Maxime Renaux (Yamaha) an der Spitze mit 71 Punkten bereits einen komfortablen Vorsprung gegenüber Mattia Guadagnini erarbeitet. Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle, der zu Saisonbeginn nach eines Handbruchs pausieren musste, ist inzwischen wieder fit. In der MX2-Klasse geht es ums Prestige: Titelverteidiger Tom Vialle will zeigen, dass er es ist, den es in dieser Klasse zu besiegen gilt.

Die deutschen Fans dürfen sich in der MX2-Klasse auf 5 Fahrer freuen: Neben GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder starten Noah Ludwig (KTM), Marnique Appelt (KTM), Paul Haberland (Honda) und Nico Greutmann (Husqvarna). Lion Florian zog sich beim WM-Lauf in der Türkei eine Schulterverletzung zu und kann im Talkessel leider nicht starten.

MX2 WM Stand nach WM-Runde 10:

1. Maxime Renaux (F), Yamaha, 403

2. Mattia Guadagnini (I), KTM, 332, (-71)

3. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 325, (-78)

4. Thibault Benistant (F), Yamaha, 290, (-113)

5. Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 290, (-113)

6. Tom Vialle (F), KTM, 277, (-126)

7. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 273, (-130)

8. René Hofer (A), KTM, 263, (-140)

9. Ruben Fernandez (E), Honda, 251, (-152)

10. Mathys Boisramé (F), Kawasaki, 223, (-180)

11. Wilson Todd (AUS), Kawasaki, 173, (-230)

12. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 173, (-230)

...

22. Lion Florian (D), KTM, 29, (-374)

...

27. Liam Everts (B), KTM, 15 (-388)

28. Michael Sandner (A), KTM, 12, (-391)

...

43. Noah Ludwig (D), KTM, 1, (-402)

Am Samstag finden die Rennen der EMX125 und EMX250 Europameisterschaften statt. Auch hier wird jede Menge Spannung geboten. In der EMX125 Klasse starten 9 deutsche Fahrer. Besonders interessant sind die 125ccm Zweitakt-Kawasakis der äußerst talentierten belgischen Coenen-Brüder, die für das französische BUD-Racing Team starten. Da Kawasaki keine Zweitakter mehr produziert, wurde in das Kawasaki-Fahrgestell ein KTM-Motor eingebaut.

EMX-Tabelle nach Runde 2 von 9:

1. Haakon Osterhagen (NOR), Fantic, 95

2. Valerio Lata (I), KTM, 72, (-23)

3. Kay Karssemakers (NL), 68, (-27)

4. Bobby Bruce (GB), GASGAS, 57, (-38)

Die EMX250 ist die hochkarätigste aller Europameisterschaftsklassen. Sie gilt als direkte Vorstufe zur Weltmeisterschaft und hat schon beinahe WM-Niveau. Fantic-Werksfahrer Nicholas Lapucci führt die Klasse mit 24 Punkten Vorsprung an. Interessant ist die Klasse wegen des Duells der Viertakter gegen die Zweitakt-Bikes. Leader Lapucci tritt mit der Werks-Fantic gegen Piloten wie Liam Everts (KTM) oder den Norweger Kevin Horgmo (GASGAS) auf Viertaktmaschinen an. Der Brandenburger Maximilian Spies, der normalerweise in der EMXOpen-Klasse startet, stellt sich der Konkurrenz und will mit seiner Werks-Fantic die Top-5 erreichen.

Im Rahmenpogramm am Sonntag wird es darüber hinaus Rennen der MXE-Elektrobike-Klasse geben.

Zwischenstand EMX250 nach 4 Läufen:

1. Nicholas Lapucci (I), Fantic, 187

2. Kevin Horgmo (NOR), GASGAS, 163, (-24)

3. Rick Elzinga (NL), KTM, 144, (-43)

4. Liam Everts (B), KTM, 108, (-79)

5. Yago Martinez (E), KTM, 91, (-96)

6. Cornelius Toendel (NOR), Yamaha, 88, (-99)

...

9. Mike Gwerder (CH), KTM, 74, (-113)

...

18. Maximilian Spies (D), Fantic, 35, (-152

Detaillierter Zeitplan:

Samstag, 02.10.2021

08:05 - Demonstration Startgatter

08:15 - EMX125, Gruppe 1, Freies Training

08:40 - EMX125, Gruppe 2, Freies Training

09:05 - EMX250, Gruppe 1, Freies Training

09:30 - EMX250, Gruppe 2, Freies Training

10:00 - EMX125, Gruppe 1 Qualifikationstraining, Starttraining

10:35 - EMX125, Gruppe 2 Qualifikationstraining, Starttraining

11:10 - EMX250, Gruppe 1 Qualifikationstraining, Starttraining

11:45 - EMX250, Gruppe 2 Qualifikationstraining, Starttraining

13:00 - EMX125 Vorstart Lauf 1

13:10 - EMX125, Lauf 1

13:50 - EMX250 Vorstart Lauf 1

14:00 - EMX250, Lauf

15:00 - EMX125 Vorstart Lauf 2

15:10 - EMX125, Lauf 2

15:55 - EMX250 Vorstart Lauf 2

16:05 - EMX250, Lauf 2

17:00 - track walk

Sonntag, 03.10.2021

08:45 - Demonstration Startgatter

08:55 - MXE Zeittraining

09:15 - MX2 Qualifikationstraining, Starttraining

10:15 - MXGP Qualifikationstraining, Starttraining

11:25 - MXE Vorstart Lauf 1

11:35 - MXE Lauf 1

12:05 - MX2 Vorstart Lauf 1

12:15 - MX2 Lauf 1

13:05 - MXGP Vorstart Lauf 1

13:15 - MXGP Lauf 1

14:25 - MXE Vorstart Lauf 2

14:35 - MXE Lauf 2

15:00 - MX2 Vorstart Lauf 2

15:10 - MX2 Lauf 2

16:00 - MXGP Vorstart Lauf 2

16:10 - MX2 Lauf 2

So können die Rennen im Talkessel in MXGP-TV.com verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream MXGP-TV

Zeitplan MXGP-TV Talkessel (MESZ):

Samstag, 02. 10. 2021



11:00 - Studio Show mit Paul Malin

13:05 - EMX125 Lauf 1

13:55 - EMX250 Lauf 1

15:05 - EMX125 Lauf 2

16:00 - EMX250 Lauf 2

Sonntag, 03. 10. 2021



09:30 - MX2 Training

10:30 - MXGP Freies Training / Zeittraining (Live)

12:00 - MX2 Wertungslauf 1 (Live)

13:00 - MXGP Wertungslauf 1 (Live)

15:00 - MX2 Wertungslauf 2 (Live)

16:00 - MXGP Wertungslauf 2 (Live)