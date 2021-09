Henry Jacobi: Spezial-Fan-Aktion in Teutschenthal

Der deuche MXGP-Motocrosser und JM-Honda-Pilot Henry Jacobi bringt einige neue Fan-Artikel und plant eine ganz besondere Aktion für das Heimrennen in Teutschenthal.

Nach dem Motocross der Nationen in Mantua nimmt die Motocross-WM am kommenden Wochenende wieder Fahrt auf. Henry Jacobi hat sich für das Heim-Event im legendären Talkessel von Teutschenthal am Wochenende viel vorgenommen. Der 24-Jährige zeigte zuletzt in der MXGP-Klasse gute Leistungen auf der JM-Honda des Teams von Jacky Martens.

Jacobi hat sich auch neben der Piste gut vorbereitet. «Ich habe neue Merchandising-Artikel produzieren lassen. Die Artikel sind seit Mittwoch in allen Größen via Facebook-Seite oder direkt in Teutschenthal erhältlich», erklärt der Mann aus Bad Sulza.

Zudem plant der Thüringer eine ganz besondere Aktion. «Es gibt ein Special – wir werden am Freitag 29 Boxen mit verschiedenen Artikeln bereit haben», verrät Jacobi. «Die 29 Boxen werden von 1 bis 29 durchnummeriert sein. In den Boxen werden dann per Zufall Shirts, signierte Handschuhe oder andere Schmankerl der vergangenen fünf Jahre dabei sein.»

Der JM-Honda-Fahrer räumt ein: «Der Preis für eine Box liegt weit unter dem Wert. Ich hoffe, dass ich so viele Fans wie möglich mit dem Jacobi-Race-Shirt sehen werde.»

Jacobi geht als 14. der WM-Tabelle in das letzte Saisondrittel der MXGP-WM. Die kommenden Strecken auf durchwegs harten Böden wie in Deutschland, Italien und Spanien sollten dem Deutschen durchaus entgegenkommen.