Jorge Prado (KTM/P14): «Wunde nicht verschlimmert»

Jorge Prado trat wenige Tage nach überstandener OP in Frankreich wieder an

Trotz seiner Verletzung, die sich Red Bull KTM Werksfahrer Jorge Prado vor einer Woche im Talkessel zugezogen hatte, startete der Spanier in Frankreich und holte 14 WM-Punkte, die im Titelkampf entscheidend sein könnten.

«Ich bin nach Frankreich gekommen, ohne zu wissen, ob ich mit meiner Verletzung wirklich starten kann», erklärte Red Bull KTM Werksfahrer Jorge Prado nach dem 12. Lauf zur Motocross-WM in Lacapelle Marival. Vor nicht einmal einer Woche musste sich der Spanier in Halle (Saale) einer Operation unterziehen, nachdem er sich bei seinem Crash im Talkessel während der Zieleinfahrt den Lenker in die Achselhöhle gerammt hatte und von der Strecke getragen werden musste.

«Trotzdem wollte ich unbedingt wieder starten», erklärte der Spanier. «Ich befinde mich noch im Titelkampf und jeder Punkt zählt. Ich habe es also mit meiner Naht und einem tiefen Schnitt in der Achselhöhle probiert und die Wunde sieht zum Glück nach zwei Läufen okay aus. Aber es war ein harter Tag. Ich hatte kaum Kraft im Arm und habe schon im Zeittraining keine gute Runde hinbekommen.»

Prado qualifizierte sich in Lacapelle auf Rang 17 und hatte von diesem Startplatz aus wenig Chancen auf einen guten Start. «Bei den Starts bin ich dann auch noch zweimal gegen das Startgatter gefahren.» In beiden Rennen begann Prado das Rennen im Mittelfeld.

«Ich tat, was ich tun konnte und fühlte mich im zweiten Lauf sogar etwas besser. Einige Punkte konnte ich mitnehmen und nun werde ich mich auf meinen Heim-Grand-Prix vorbereiten, um dort möglichst gut abzuschneiden.» Am Ende holte Prado mit den Rängen 16 und 12 weitere 14 WM-Punkte. Nach 12 von 18 Rennen rangiert er mit 62 Punkten Rückstand zu Tabellenführer Jeffrey Herlings (KTM) auf Platz 4 der WM-Tabelle.

Ergebnis MXGP Lacapelle Marival, Grand-Prix-Wertung:



1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 2-1

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 1-2

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 6-3

4. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 3-6

5. Antonio Cairoli (I), KTM, 5-4

...

14. Jorge Prado (E), KTM, 16-12

WM-Stand nach WM-Runde 12 von 18:



1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 460

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 454, (-6)

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 450, (-10)

4. Jorge Prado (E), KTM, 398, (-62)

5. Antonio Cairoli (I), KTM, 387, (-73)