Romain Febvre: Sieg beim Heim-GP knapp verpasst

Kawasaki-Motocross-Aushängeschild Romain Febvre lag bis fünf Runden vor Schluss auf Siegkurs, am Ende aber holte Red Bull-KTM-Star Jeffrey Herlings den Tagessieg beim Grand Prix in Lacapelle.

Romain Febvre hatte im ersten Lauf des Motocross-Grand Prix von Lacapelle Marival noch für Begeisterungstürme bei den vielen Fans gesorgt. Der 29-jährige Franzose aus dem Kawasaki-Werksteam bescherte seinen Landsleuten den Sieg im Fight der 450er-MXGP-Stars. Dabei kochte er Jeffrey Herlings (Red Bull-KTM) mit einem sehr cleveren Manöver in Form eines Blockpass ab.

Im zweiten Rennen konnte Febvre nach einem Fehler des Niederländers erneut die Führung übernehmen, brachte diese aber nicht ins Ziel. Herlings konterte, hetzte Febvre in einen Fehler, den er dann eiskalt nützen konnte. Im Finish fehlten Febvre nur wenige Meter zu seinem Heim-GP-Sieg.

Febvre konnte in der letzten Runde auf der technisch extrem anspruchsvollen Piste nicht mehr an Herlings heranfahren, auch weil ihm ein überrundeter Fahrer vor einer Sprungpassage einiges an Terrain kostete. «Mit dem ersten Durchgang bin ich happy», erklärt Febvre. «Wir haben schon am Morgen gesehen, dass Jeffrey und ich einen klar besseren Speed als die Gegner haben. Es ging also darum, wer von uns beiden es durchzieht.»

Febvre zeigte sich in Lauf 1 auch als Taktik-Fuchs. «Ich hatte eine gute Stelle für ein Überholmanöver, aber ich wollte Jeffrey diese Stelle nicht zu früh zeigen, bevor ich nicht nahe genug an ihm dran war.»

«Ich konnte im zweiten Rennen ein kleines Polster herausfahren, aber am Ende war er in einigen Sektoren schneller. Ich bin ein wenig enttäuscht», gestand der MXGP-Weltmeister von 2015. «Ich hätte es fast geschafft, aber ich war immerhin auf dem Podium und ich bin happy, dass wir so viele Fans gesehen haben. Sie hätten sich den Sieg verdient, aber ich konnte es leider nicht möglich machen.»

Zur WM-Situation – Herlings, Febvre und Tim Gajser liegen innerhalb von zehn Punkten – sagt Febvre. «Es ist nett, dass wir sehr nahe beisammen sind. Hoffentlich können wir das weiter so halten und ich finde etwas, womit ich in den letzten Grand Prix den Unterschied machen kann.»

Ergebnis MXGP Lacapelle Marival, Grand-Prix-Wertung:



1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 2-1

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 1-2

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 6-3

4. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 3-6

5. Antonio Cairoli (I), KTM, 5-4

6. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 4-5

7. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna, 8-10

8. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 13-8

9. Alberto Forato (I), GASGAS, 10-11

10. Alessandro Lupino (I), KTM, 9-13

11. Benoit Paturel (F), Honda, 12-15

12. Arminas Jasikonis (LT), Husqvarna, 11-16

13. Calvin Vlaanderen (NED), Yamaha, 27-7

14. Jorge Prado (E), KTM, 16-12

15. Arnaud Tonus (CH), Yamaha, 7-31 (DNF)

16. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 26 (DNF)-9

17. Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda, 14-17

18. Brian Bogers (NL), KTM, 20-14

19. Josh Gilbert (GB), Husqvarna, 17-19

20. Brent van Doninck (B), Yamaha, 15-27(DNF)

21. Henry Jacobi (D), Honda, 30(DNF)-18

22. Ben Watson (GB), Yamaha, 19-20

23. Maxime Desprey (F), Yamaha, 18-28

24. Valentin Guillod (CH), 21-21

25. Tom Koch (D), KTM, 22-22

WM-Stand nach WM-Runde 12 von 18:



1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 460

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 454, (-6)

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 450, (-10)

4. Jorge Prado (E), KTM, 398, (-62)

5. Antonio Cairoli (I), KTM, 387, (-73)

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 344, (-116)

7. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 321, (-139)

8. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 284, (-176)

9. Alessandro Lupino (I), KTM, 215, (-245)

10. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna, 201, (-259)

11. Ben Watson (GB), Yamaha, 195, (-265)

...

15. Henry Jacobi (D), Honda, 127, (-333)

...

19. Arnaud Tonus (CH), Yamaha, 90, (-370)

...

28. Tom Koch (D), KTM, 29, (-431)