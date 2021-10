Henry Jacobi (Honda): Wieder ein Dilemma am Start

Honda-Motocross-MXGP-Fahrer Henry Jacobi konnte nach dem Fiasko beim Deutschland-Grand Prix auch auf dem engen Kurs von Lacapelle Marival in Frankreich nur eine bescheidene Ausbeute verbuchen.

Nach einigen starken Rennen im September läuft es für Henry Jacobi im Herbst in der MXGP-Kategorie gar nicht nach Wunsch. Der 24-jährige Thüringer aus dem JM-Honda-Team von Jacky Martens musste zuletzt in Teutschenthal beim Heim-GP ohne Punkte abreisen und konnte auch am Sonntag aus Lacapelle Marival nur drei Zähler mitnehmen.

Das Problem sind die bescheidenen Startpositionen, die sich bei Jacobi bereits aus den durchwachsenen Leistungen im Zeittraining jeweils am Sonntagvormittag ergeben. Im Sommer hatte Jacobi die bescheidenen Startplätze noch mit aufsehenerregenden Raketenstarts ausgebügelt, jetzt gelingt ihm das nicht mehr.

Auch JM-Honda-Teambesitzer Jacky Martens sieht dieses Problem. Jacobi schaffte in Lacapelle auf der Strecke mit Erdboden die 19. Position im Zeittraining. «Es ist leider nicht nach unseren Vorstellungen gelaufen. In Lacapelle ist der Start sehr wichtig. Henry wurde zudem im ersten Rennen in einen Startcrash verwickelt.» Die Honda war danach nicht mehr einsatzfähig.

Martens weiter: «Im zweiten Durchgang wurde Henry in der Startphase eingeklemmt. Er hat aber nicht aufgegeben und bis zum Ende gekämpft. Wir wollen jetzt beim nächsten Grand Prix in Spanien eine aufsteigende Tendenz zeigen.» Jacobi konnte nach einem kleinen Fehler von Rang 24 auf Platz 18 fahren und somit immerhin noch drei WM-Punkte holen.