Arco-2: Cairoli siegt, Herlings wieder WM-Leader

Trotz einer fiebrigen Erkältung gewann Antonio Cairoli mit einem 4-1-Ergebnis den Großen Preis von Pietramurata (Italien) vor Tim Gajser (Honda) und Romain Febvre (Kawasaki). Herlings holte sich die WM-Führung zurück.

15. Lauf zur Motocross-WM, Grand-Prix Of Pietramurata (Italien): Die Regie zu dem Motocross-Thriller 2021 hätte spannender nicht sein können. Nach dem Ausfall von WM-Leader Jeffrey Herlings (KTM) nach dem Start zum ersten Lauf hatte der Sieger des ersten Laufs, Romain Febvre (Kawasaki), kurzzeitig die Führung in der WM-Tabelle übernommen. Der Franzose brachte einen hauchdünnen Vorsprung von nur einem Punkt mit an den Start zum zweiten Lauf.

Lokalmatador Antonio Cairoli (KTM), der seit letzter Woche an einer fiebrigen Erkältung laboriert, katapultierte seine Werks-KTM nach dem Start zum zweiten Lauf zum 'holeshot'. Zwar wirkte der Sizilianer heute immer noch alles andere als fit, aber es gelang ihm, das Rennen von der Spitze aus zu kontrollieren und einen am Ende ungefährdeten Start-Ziel-Sieg nach Hause zu fahren. «Wenn man den Start gewinnt, ist es einfacher, auch das Rennen zu gewinnen», erklärte der Grand-Prix-Sieger.

Hinter Cairoli fuhr Jeremy Seewer (Yamaha) auf Platz 2 ein fehlerfreies Rennen. Nur ein Punkt trennte den Schweizer vom Grand-Prix-Podium.

Der zweite Lauf von Pietramurata war geprägt vom Zweikampf zwischen Romain Febvre und Jeffrey Herlings. Herlings musste in der Anfangsphase des Rennens einmal kurz zu Boden, büßte dabei aber nur ein paar Sekunden ein. Ab der 5. Runde hatte Febvre Herlings auf Rang 5 in Schlagdistanz. Einmal konnte der Franzose den Niederländer sogar überholen, doch 'The Bullet' platzierte umgehend einen Konter. Hätte Febvre vor Herlings die Ziellinie überquert, wäre er der neue WM-Leader gewesen. Hätte Gajser in dieser Konstellation noch Seewer auf Rang 2 abgefangen, wäre er wieder Tabellenführer gewesen. Zwischen Gajser, Febvre und Herlings ging es so extrem eng zu, dass sich am Ende von Runde zu Runde die Konstellation an der Tabellenspitze änderte. In den letzten Runden passierten Herlings und Febvre noch Glenn Coldenhoff auf P4. Cairoli siegte vor Seewer, Gajser, Herlings und dem enttäuschten Febvre.

Gajser erreichte Seewer nicht mehr und Febvre biss sich an Herlings ebenfalls die Zähne aus. Am Ende trennen die Top-3 der WM bei nur noch 3 ausstehenden Rennen nur 3 Punkte. Febvre hat nur einen Punkt Rückstand zu WM-Leader Herlings.

Pietramurata sah mit Antonio Cairoli einen großen Gewinner. Gajser war mit seiner Leistung nur mäßig zufrieden, Herlings war sauer über seinen Ausfall in Moto-1 und Febvre war enttäuscht, dass er Herlings im zweiten Lauf nicht abfangen konnte.

Im Schatten der Ereignisse an der Spitze kollidierte Jorge Prado (KTM) mit Pauls Jonass (GASGAS) und musste das Rennen an der Box beenden. Der Spanier hadert noch immer mit seinem Bruch im Rücken, den er sich im Training zugezogen hatte.

Henry Jacobi (Honda) beendete den Tag mit einem 9-11-Ergebnis auf Gesamtrang 9. In der WM rangiert Jacobi weiterhin auf Platz 15. Tom Koch (KTM) beendete beide Läufe auf P15 und holte sich damit weitere 12 weitere WM-Punkte, womit sich der Wormstedter auf Tabellenrang 23 verbesserte.

Schon am kommenden Sonntag (31.10.) geht es auf derselben Strecke in Pietramurata mit WM-Lauf 16 weiter. Für das kommende Wochenende sind allerdings Regenschauer vorhergesagt. In der MXGP bleibt es in jedem Falle spannend.

Ergebnis Grand-Prix Of Pietramurata:

1. Antonio Cairoli (I), KTM, 4-1

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 2-3

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 1-5

4. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 4-2

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 7-6

6. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna, 8-7

7. Ben Watson (GB), Yamaha, 6-9

8. Brian Bogers (NL), GASGAS, 11-8

9. Henry Jacobi (D), Honda, 9-11

10. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 10-12

11. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 32(DNF)-4

12. Alessandro Lupino (I), KTM, 13-13

13. Jorge Prado (E), KTM, 5-30(DNF)

14. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 17-10

15. Dylan Wright (CAN), Honda, 12-17

16. Tom Koch (D), KTM, 15-15

17. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 16-16

18. Benoit Paturel (F), Honda, 31(DNF)-14

19. Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda, 14-26

20. Brent van Doninck (B), Yamaha, 28-18

...

22. Mathys Boisramé (F), Kawasaki, 30(DNF)-19

23. Kevin Strijbos (B), Yamaha, 19-23

24. Shaun Simpson (GB), KTM, 27-20

...

32. Arnaud Tonus (CH), Yamaha, 23-32(DNF)

DNS: Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

DNS: Arminas Jasikonis (LTU), Husqvarna

WM-Stand nach WM-Runde 15 von 18:



1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 573

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 572, (-1)

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 570, (-3)

4. Jorge Prado (E), KTM, 473, (-100)

5. Antonio Cairoli (I), KTM, 464, (-109)

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 451, (-122)

7. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 391, (-182)

8. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 369, (-204)

9. Alessandro Lupino (I), KTM, 266, (-307)

10. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna, 266, (-307)

...

15. Henry Jacobi (D), Honda, 167, (-406)

...

17. Arnaud Tonus (CH), Yamaha, 119, (-454)

...

23. Tom Koch (D), KTM, 65, (-508)