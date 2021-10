Jeff Herlings (KTM) über Cairoli: «Er ist der Größte»

Nach der großzügigen Aktion von Antonio Cairoli in der letzten Runde des zweiten Laufs des Grand Prix Of Garda nannte Jeffrey Herlings seinen Red Bull KTM Teamkollegen den 'Größten aller Zeiten'.

Antonio Cairoli hatte Jeffrey Herlings im letzten Rennen zweimal stürzen sehen und überließ ihm in der letzten Runde den vierten Platz. «Sieger mögen nicht immer fehlerfrei sein, aber sie geben nie auf», erklärte 'The Bullet' Ich werde weiterhin auf Angriff setzen.»

«Ich danke in erster Linie meinem Team und hier besonders dem Größten aller Zeiten, Antonio Cairoli, für seine Unterstützung. Ich bedanke mich auch bei Jorge Prado, der mir im zweiten Lauf das Leben etwas leichter gemacht hat. Wir sind als Team gemeinsam stark und in manchen Situationen ist man auf starke Teamkollegen angewiesen. Ich habe großen Respekt vor dem ganzen KTM-Team.»

Zur Erinnerung: Bis zum heutigen zweiten Lauf arbeiteten die KTM-Werksfahrer, besonders Prado und Herlings, als Konkurrenten auf der Strecke gegeneinander. Die Situation eskalierte bereits beim Deutschland Grand-Prix, als Prado Herlings bei der Zieldurchfahrt abschoss. Im ersten Lauf des Grands Prix Of Garda leistete Prado erneut erbitterten Widerstand gegen den heranstürmenden Herlings. Gajser ließ Prado hingegen ohne große Gegenwehr passieren, was nach dem Rennen zu Diskussionen geführt haben dürfte. Im zweiten Rennen funktionierte das KTM-Teamwork besser.

Für KTM als Hersteller und das Werksteam ist Stallorder natürlich ein heikles Thema. Man lebt nach dem Motto 'ready to race'- auch innerhalb des Teams. In der aktuellen Situation hat aber allein Herlings noch intakte Titelchancen. Ihm durch seine Teamkollegen Punkte wegnehmen zu lassen, geht in der aktuellen Situation an der WM-Spitze nach hinten los. Im zweiten Lauf funktionierte die Abstimmung. Hoffentlich war es für Herlings aber nicht schon zu spät.

Ergebnis Grand-Prix Of Garda:



1. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 1-2

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 4-1

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 2-3

4. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 3-4

5. Antonio Cairoli (I), KTM, 5-5

6. Jorge Prado (E), KTM, 7-6

WM-Stand nach WM-Runde 16 von 18:



1. Romain Febvre (F), Kawasaki, 614

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 613, (-1)

3. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 611, (-3)

4. Jorge Prado (E), KTM, 502, (-112)

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 498, (-116)

6. Antonio Cairoli (I), KTM, 496, (-118)