Garda-GP: Seewer siegt, Febvre ist wieder WM-Leader

Yamaha-Werksfahrer Jeremy Seewer gewann einen dramatischen ersten Lauf beim Grand-Prix of Garda in Pietramurata vor Romain Febvre (Kawasaki), der damit wieder die WM-Führung übernahm.

16. Lauf zur Motocross-WM, Grand-Prix Of Garda: Der erste MXGP-Lauf bot Dramatik von der ersten bis zur letzten Runde. Die 3 Hauptprotagonisten der WM, Herlings, Febvre und Gajser, lagen nach dem Start und das ganze Rennen über direkt beieinander. Gajser startete auf P4, Gajser auf Rang 5 vor Herlings.

Yamaha Werksfahrer Jeremy Seewer aus der Schweiz gewann das Rennen im Schatten der Ereignisse zwischen den 3 Hauptprotagonisten mit einem Start-Ziel-Sieg. Dabei blieb er nicht fehlerfrei und leistete sich nach der Hälfte des Rennens sogar einen Sturz. Flink wie ein Wiesel schwang sich Seewer wieder auf seine Yamaha und behielt die Führungsposition.

Dahinter ging es zwischen Febvre, Gajser und Herlings zur Sache. In Runde 6 setzte sich Febvre gegen Gajser durch, nachdem es zwischen den beiden mehrmals hin und her ging. Danach kam es zum Duell zwischen Gajser und Herlings. Mehrfach berührten sich die beiden WM-Hauptdarsteller. In Runde 9 konnte sich 'The Bullet' schließlich gegen den Titelverteidiger durchsetzen. Herlings konnte sich kaum ein paar Meter vom Slowenen absetzen, als er auf Jorge Prado traf. Prado leistete über mehrere Runden hinweg erbitterte Gegenwehr. Herlings schaute mit Unverständnis zur Boxencrew, was sein 'Teamkollege' mit ihm wieder treibt. Zur Erinnerung: Prado hatte Herlings bereits im Talkessel abgeschossen. Falls es in Pietramurata eine Teamorder gegeben haben sollte, hielt sich der Spanier nicht daran. Nachdem Herlings Prado schließlich mit enorm viel Risiko überholt hatte, schienen Prado die anderen Gegner, die den beiden folgten, nicht mehr zu interessieren. Gajser und die nachfolgenden Fahrer winkte er förmlich vorbei. Im Sinne des Titelgewinns für KTM wäre es genau in diesem Moment notwendig gewesen, zwischen Herlings und Gajser einen Puffer zu bilden. Prado tat genau das Gegenteil und spielte damit Gajser unmittelbar in die Hände, der dieses Geschenk natürlich gern annahm und Herlings umgehend weiter attackierte. Prado ließ sich danach bis auf Platz 7 zurückfallen. Seine Mission gegen Herlings war erfüllt.

Das Duell Prado - Herlings kostete Zeit und Energie. Diese Zeit konnte Febvre nutzen, sich auf Rang 2 liegend von Herlings abzusetzen. Der Franzose konnte jetzt frei fahren und sah die Chance, sogar Seewer an der Spitze noch abfangen zu können. Febvre setzte in der letzten Runde alles auf eine Karte, riskierte zu viel, landete quer und flog über den Lenker in die Streckenbegrenzung. Der Aufprall war hart. Er war so hart, dass der Metallpfosten des Zauns nach dem Aufprall mit dem Kopf einen Knick hatte. Febvre sprang nach dem Crash auf sein verbogenes Bike und rettete mit abgerissenem Handschützer Platz 2 über die Ziellinie. Damit konnte der Franzose wieder die WM-Führung übernehmen. Er führt vor dem zweiten Lauf mit einem Punkt Vorsprung vor Herlings. Gajser hat auf Tabellenrang 3 einen Rückstand von nur 6 Punkten.

Ergebnis Grand-Prix Of Garda, MXGP, Lauf 1:

1. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

2. Romain Febvre (F), Kawasaki

3. Jeffrey Herlings (NL), KTM

4. Tim Gajser (SLO), Honda

5. Antonio Cairoli (I), KTM

6. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

7. Jorge Prado (E), KTM

8. Alessandro Lupino (I), KTM

9. Dylan Wright (CAN), Honda

10. Ben Watson (GBR), Yamaha

11. Jeremy van Horebeek (B), Beta

12. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna

13. Valentin Guillod (CH), Yamaha

14. Shaun Simpson (GB), KTM

15. Lorenzo Locurcio (VEN), KTM

16. Henry Jacobi (D), Honda

17. Brent van Doninck (BEL), Yamaha

18. David Philippaerts (I), Yamaha

19. Tom Koch (D), KTM

20. Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda

21. Josh Gilbert (GB), Husqvarna

22. Alberto Forato (I), GASGAS

23. José Butron (E), KTM

24. Mathys Boisramé (F), Kawasaki

...

32. (DNF) Kevin Strijbos (B), Yamaha

33. (DNF) Pauls Jonass (LAT), GASGAS

DNS: Brian Bogers (NL), GASGAS

DNS: Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

DNS: Arnaud Tonus (CH), Yamaha

DNS: Benoit Paturel (F), Honda

DNS: Arminas Jasikonis (LTU), Husqvarna

MXGP WM-Stand nach Lauf 1:



1. Romain Febvre (F), Kawasaki, 594

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 593, (-1)

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 588, (-6)