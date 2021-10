Garda Grand-Prix: Maxime Renaux ist Weltmeister

Mit einem 2-1-Ergebnis gewann Maxime Renaux (Yamaha) den Grand Prix Of Garda und wurde damit vorzeitig MX2-Weltmeister, nachdem sein Verfolger Jago Geerts (Yamaha) ausfiel. Längenfelder wurde Elfter, Hsu P12.

Zweiter Lauf der MX2-Klasse in Pietramurata, Grand-Prix Of Garda: Am Ende ging es mit dem MX2-Titelgewinn schneller als erwartet. Maxime Renaux gewann den zweiten Lauf, den Grand Prix Of Garda und damit vorzeitig die Weltmeisterschaft, nachdem sein Teamkollege Jago Geerts vorzeitig aus dem Rennen ausschied. Weshalb Geerts das Rennen in der zweiten Runde an der Box beendete, war von außen nicht zu erkennen, aber vermutlich hat er sich bei seinem heftigen Abflug im ersten Lauf schwerer verletzt, als zunächst vermutet.

Der von seinem Crash am letzten Mittwoch angeschlagene Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle gewann den 'holeshot' und führte die ersten 4 Runden vor WM-Leader Maxime Renaux (Yamaha). Renaux nutzte einen Fehler von Vialle, um die Führung zu übernehmen und bis ins Ziel nicht mehr aus der Hand zu geben.

Der Sieger des ersten Laufs, Red Bull KTM Werksfahrer René Hofer erwischte einen guten Start, fiel aber in der zweiten Runde nach einem Fehler auf P18 zurück. Der Österreicher kämpfte sich im Rennen auf Rang 8 nach vorne und verfehlte damit knapp das Podium.

Mit einem 4-2-Ergebnis stand Tom Vialle auf dem zweiten Podiumsrang und rückte in der WM-Tabelle auf Rang 2 nach vorne.

Simon Längenfelder (GASGAS) beendete das Rennen auf Rang 11, Brian Hsu (KTM) wurde bei seinem 3. WM-Einsatz in dieser Saison Gesamt-Zwölfter.

Ergebnis Grand-Prix Of Garda:

1. Maxime Renaux (F), Yamaha, 2-1

2. Tom Vialle (F), KTM, 4-2

3. Ruben Fernandez (E), Honda, 3-3

4. René Hofer (A), KTM, 1-8

5. Wilson Todd (AUS), Kawasaki, 7-4

6. Thibault Benistant (F), Yamaha, 6-7

7. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 8-6

8. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 14-5

9. Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 5-14

10. Andrea Adamo (I), GASGAS, 10-10

11. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 11-11

12. Brian Hsu (D), KTM, 12-12

13. Conrad Mewse (GB), KTM, 9-17

14. Mattia Guadagnini (I), KTM, 29-9

15. Michael Sandner (A), KTM, 15-18

16. Isak Gifting (S), GASGAS, 27-13

17. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 13-28

18. Bastian Boegh Damm (DK), KTM, 22-15

19. Jan Pancar (SLO), KTM, 20-16

20. Pierre Goupillon (F), KTM, 16-21

...

26. Paul Haberland (D), Honda, 21-25

27. Marnique Appelt (D), KTM, 25-26

...

DNS: Giancluca Facchetti (I), KTM

DNS: Stephen Rubini (F), Honda

DNS: Roan van de Moosdijk (NL), Kawasaki

WM Stand nach WM-Runde 16 von 18:



1. Maxime Renaux (F), Yamaha, 642, vorzeitig Weltmeister 2021

2. Tom Vialle (F), KTM, 532, (-110)

3. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 516, (-126)

4. Mattia Guadagnini (I), KTM, 477 (-165)

5. Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 454, (-188)

6. René Hofer (A), KTM, 474, (-168)

7. Thibault Benistant (F), Yamaha, 413, (-229)

8. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 412, (-230)

9. Ruben Fernandez (E), Honda, 404, (-238)

10. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 291, (-351)

11. Wilson Todd (AUS), Kawasaki, 288, (-354)

...

23. Michael Sandner (A), KTM, 33, (-609)

24. Glen Meier (DK), KTM, 31, (-611)

25. Lion Florian (D), KTM, 29, (-613)

26. Brian Hsu (D), KTM, 27, (-615)