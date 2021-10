Grand-Prix Of Garda: René Hofer (KTM) erneut top

Mit einem ungefährdeten Start-Ziel-Sieg gewann der österreichische red Bull KTM Werksfahrer René Hofer den ersten Lauf des Grands-Prix Of Garda in Pietramurata. Simon Längenfelder erreichte P11, Brian Hsu P12.

16. Lauf zur Motocross WM in Pietramurata, Grand-Prix Of Garda: Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann der österreichische Red Bull KTM Werksfahrer René Hofer den ersten Lauf. Hofer hatte am letzten Mittwoch auf derselben Strecke den Grand-Prix Of Pietramurata gewonnen. Den 'holeshot' gewann Titelverteidiger Tom Vialle, doch schon nach der ersten Rechtskurve übernahm Hofer das Zepter und baute seine Führung kontinuierlich aus. Er gewann mit einem Vorsprung von 4,9 Sekunden vor WM-Leader Maxime Renaux (Yamaha) und Ruben Fernandez (Honda).

«Mein erster Grand-Prix-Sieg am letzten Mittwoch hat sich positiv auf mein Selbstvertrauen ausgewirkt», erklärte Hofer. «Ich konnte meine Starts verbessern und meine Form ist auch gut. Ich freue mich schon auf den zweiten Lauf.»

Jago Geerts (Yamaha) kollidierte in der ersten Runde mit Bastian Boegh Damm (KTM)- Bpgh Damm wechselte vor dem Bergabsprung ins Tal die Spur von der linken zur rechten Seite, die sich Geerts für seinen Sprung ausgesucht hatte. Beide Piloten flogen heftig ab, verletzten sich aber glücklicherweise nicht. Beide konnten das Rennen am Ende des Rennens fortsetzen. Geerts fuhr auf P13 nach vorne und betrieb Schadensbegrenzung.

Titelverteidiger Tom Vialle (KTM) haderte mit den Nachwirkungen seines heftigen Sturzes am letzten Mittwoch und betrieb ebenfalls auf P4 für seine Verhältnisse Schadensbegrenzung.

Der deutsche GASGAS Werksfahrer startete im Bereich der Top-5 und wurde bis auf P11 durchgereicht. Brian Hsu (KTM) schaffte bei seinem dritten WM-Auftritt in diesem Jahr Platz 12. Paul Haberland (Honda) verfehlte die Punkteränge auf P21 knapp.

Grand-Prix Of Garda, MX2, Lauf 1:

1. René Hofer (A), KTM

2. Maxime Renaux (F), Yamaha

3. Ruben Fernandez (E), Honda

4. Tom Vialle (F), KTM

5. Jed Beaton (AUS), Husqvarna

6. Thibault Benistant (FRA), Yamaha

7. Wilson Todd (AUS), Kawasaki

8. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

9. Conrad Mewse (GB), KTM

10. Andrea Adamo (I), GASGAS

11. Simon Längenfelder (D), GASGAS

12. Brian Hsu (H), KTM

13. Jago Geerts (BEL), Yamaha

14. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki

15. Michael Sandner (A), KTM

16. Pierre Goupillon (F), KTM

17. Filippo Zonta (I), Honda

18. Gerard Congost (E), Yamaha

19. Emilio Scuteri (I), TM

20. Jan Pancar (SLO), KTM

21. Paul Haberland (D), Honda

22. Bastian Boegh Damm (DK), KTM

23. Jan Wagenknecht (CZ), KTM

24. Petr Polak (CZ), Yamaha

25. Marnique Appelt (D), KTM

...

27. (DNF) Isak Gifting (S), GASGAS

28. (DNF) Giuseppe Tropepe (I), Husqvarna

29. (DNF) Mattia Guadagnini (I), KTM

DNS: Gianluca Facchetti (I), KTM

DNS: Stephen Rubini (FRA), Honda