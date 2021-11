Jeffrey Herlings: Keine Schonung vor dem Showdown

Red Bull KTM-Motocrosser Jeffrey Herlings hat sich auch vor dem mit enormer Spannung erwarteten Finale der MXGP-Klasse in Mantua am Mittwoch keine Pause gegönnt.

Der letzte Grand Prix der Saison in der Motocross-WM in der Klasse MXGP markiert das wohl spannendste Finale einer MX-Saison. Mit WM-Leader Romain Febvre (Kawasaki), Jeffrey Herlings (KTM) und Tim Gajser (Honda) haben noch drei Fahrer gute Chancen auf den Titel.

Febvre führt mit nur drei Punkten Vorsprung auf Herlings, Gajser liegt 15 Zähler hinter der Kawasaki-Hoffnung aus Frankreich. Während sich die Fans seit Sonntag auf den Mantua-Hexenkessel freuen, absolvierte Herlings am Dienstag noch eine ausgiebige Trainingseinheit. Schauplatz war die Piste von Cremona, etwa 80 Kilometer westlich von Mantua.

Cremona ist Mantua ähnlich, befindet sich auf flachem Gelände und verfügt über sandigen, jedoch etwas härteren Untergrund. «Jeffrey hat in Cremona am Dienstag zwei Sessions zu je 30 Minuten absolviert», verriet der deutsche Red Bull KTM-Teammanager Dirk Grübel SPEEDWEEK.com.

Der 27-jährige Niederländer hat somit, quasi als Simulation, 24 Stunden vor der Entscheidung eine komplette GP-Distanz mit zwei Läufen abgespult. Die Truppe rückte dort mit dem Transporter an, da der große Sattelzug bereits seit dem Wochenende im Fahrerlager von Mantua geparkt ist.

Vor dem ersten Mantua-Event am Sonntag übten auch Febvre, Mathy Boisrame, Jeremy Seewer und Brian Hsu in Cremona. Herlings hat bereits unmittelbar nach dem Arco-Triple in Cremona trainiert, diesmal war er bis auf Zaungäste alleine.

KTM kann heute in Mantua die Fahrer-WM MXGP und MX2-Marken-WM gewinnen. Bisher wurden 321 WM-Titel errungen.

WM-Stand nach WM-Runde 17 von 18:

1. Romain Febvre (F), Kawasaki, 661 Punkte

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 658, (-3)

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 646, (-15)

4. Antonio Cairoli (I), KTM, 534, (-127)

5. Jorge Prado (E), KTM, 532, (-129)

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 530, (-131)