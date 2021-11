MXGP-Urgestein Shaun Simpson (33) erklärt Rücktritt

Wenn die Motocross-WM MXGP 2021 am heutigen 10. November in Mantova endet, findet auch die Karriere von Shaun Simpson ein Ende. Der Brite war fast zwei Jahrzente auf WM-Niveau dabei.

Red Bull KTM-Star Tony Cairoli ist nicht der einzige MXGP-Fahrer, der sein Trikot und seine MX-Stiefel beim Saisonfinale in Citta di Mantova/Italien zum letzten Mal anziehen wird. Auch Shaun Simpson, der erfolgreichste britische Motocrosser in der 450er-Kategorie, beschloss, seine Karriere zu beenden. Sie begann 2004 mit verschiedenen Gaststarts und dauerte achtzehn Saisons auf höchstem Niveau an.

Der 33-Jährige gab seine Entscheidung in einer kleinen Veranstaltung bekannt, zu der Medien, Freunde, Familie, Sponsoren und das Management von Promoter Infront am Vorabend des Saisonfinales 2021 geladen waren. Der dreifache britische Meister hatte mit Yamaha und KTM vier MXGP Grands Prix gewonnen und wurde 2015 in einem privaten Team WM-Vierter. In den letzten beiden Jahren war Simpson mit seinem eigenen SS24 KTM-Team noch dabei, verpasste aber den größten Teil des Jahres 2020 aufgrund einer Gehirnerschütterung und eines Wirbelbruchs (Trainingsunfall in Lommel).

2021 kämpfte Simpson noch um die Top-10 und wurde mit seiner Erfahrung und Technik Siebter beim GP von Tschechien. Wie andere ältere MXGP-Athleten auch, kam Simpson mit den Anforderungen des Zeittrainings nicht gut zurecht, was deutlich auf seine Startpositionen und sein Startpotenzial auswirkte. Seine beste Qualifikation mit der KTM 450 SX-F in dieser Saison war ein 6. Platz auf Sardinien.

«Was soll ich sagen? Es ist Zeit», kommentierte Simpson seinen Rücktritt. «2020 war eine Katastrophe. Zuerst mit der Pandemie und dann auch mit meiner Gehirnerschütterung und Rückenverletzung. Es war mir wichtig, zurückzukommen und zu beweisen, dass ich immer noch auf höchstem Niveau mithalten kann. Ich wollte dieses Kapitel ordentlich beenden. Obwohl 2021 vielleicht die härteste und schwerste Saison ist, die ich je gesehen oder erlebt habe, haben wir uns in den Top-10 bestätigt. Alle sind wahnsinnig schnell und wettbewerbsfähig.»

Übrigens: Obwohl er sich von der internationalen Bühne zurückziehen wird, plant Simpson, 2022 in Großbritannien weiterhin Rennen zu fahren.

«Es versteht sich fast von selbst, dass ich vielen Menschen großen Dank schulde. Allen, die an mich geglaubt oder mich unterstützt haben oder die ein Risiko für einen schottischen Jungen eingegangen sind, der sich seinen Traum vom Fahren an der Spitze erfüllen wollte», ergänzte Simpson. «Die Reise war brillant: manchmal hart und schmerzhaft; manchmal bekam man alles, was man sich von einer Karriere in diesem Sport erhofft. Wir sind um die Welt gereist, haben viele coole Fans getroffen, einige der besten Fahrer geschlagen und hatten eine tolle Zeit.»

Durch die Rücktritte von Cairoli, Simpson und möglicherweise auch von Kevin Strijbos – derzeit der älteste noch aktive Fahrer in der MXGP – werden das Durchschnittsalter der Klasse senken. Nur Romain Febvre, Alessandro Lupino, Jose Butron, Glenn Coldenhoff, Arnaud Tonus und Jeremy Van Horebeek werden zu Beginn der Serie 2022 30 Jahre oder älter sein.