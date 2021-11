Jeffrey Herlings (KTM): Warnung an Febvre

Das Finale der Motocross-MXGP-Serie in Mantua am Mittwoch wirft einmal mehr seine Schatten voraus und erhält mit der Kampfansage von Jeffrey Herlings neue Würze. «Der Krieg beginnt», sagt er.

Die Motocross-WM in der Klasse MXGP wird am Mittwoch in Mantua wohl zwischen WM-Leader Romain Febvre (Kawasaki) und Jeffrey Herlings (Red Bull-KTM) entschieden. Febvre (29) und Herlings sind nur durch drei Punkte getrennt. Noch-Weltmeister Tim Gajser (HRC-Honda) hat durch seine Strafversetzung am Sonntag weitere wertvolle Zähler eingebüßt und weist jetzt 15 Punkte Rückstand auf Febvre auf.

Jeffrey Herlings holte sich in Mantua mit furiosen Rennen seinen 98. Grand Prix-Sieg. Er war am Ende des Tages punktgleich mit Febvre – der Sieg im zweiten Rennen gab dann aber den Ausschlag. Nach dem zweiten Rennen sorgte der 27-jährige Niederländer mit einer Kampfansage für Aufsehen.

«Es ist irgendwie wie ein Boxkampf, aber ich bin immer zurückgekommen. Er hat am Start zum zweiten Rennen ein wenig schmutzig gespielt, als er mir den Weg abgeschnitten hat», knurrte der ausgepumpte Herlings unter Adrenalin unmittelbar nach der Zieldurchfahrt. «Nächstes Mal – wenn ich hinter ihm starte – werde ich ihn das spüren lassen, wenn er das noch einmal macht.»

Auch auf seinen Social-Media-Kanälen schlug «The Bullet» in die selbe Kerbe. Dort schrieb Herlings, der jetzt um seinen fünften WM-Titel kämpft: «Krieg, Krieg...!»

Später erklärte er: «Der Krieg beginnt!»

Lachender Dritte ist aktuell auf alle Fälle Motocross-WM-Promoter Youthstream Motosports, wo man sich unter anderem über großes Interesse für die Übertragungen im hauseigenen Stream freut.

Ergebnis Grand-Prix Of Lombardia:



1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 2-1

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 1-2

3. Antonio Cairoli (I), KTM, 3-4

4. Tim Gajser (SLO), Honda, 8-3

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 5-5

6. Ruben Fernandez (E), Honda, 4-7

WM-Stand nach WM-Runde 17 von 18:



1. Romain Febvre (F), Kawasaki, 661

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 658, (-3)

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 646, (-15)

4. Antonio Cairoli (I), KTM, 534, (-127)

5. Jorge Prado (E), KTM, 532, (-129)

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 530, (-131)