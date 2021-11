20 WM-Titel: Herlings und Co. lassen KTM jubeln

Die Fahrer- und Marken-Titel durch Jeffrey Herlings und KTM in der MXGP-Saison 2021 trugen dazu bei, dass die Pierer Mobility AG in einem Jahr 20 weitere WM-Kronen sammelte.

Jeder einzelne Pierer Mobility-AG-Mitarbeiter (sie sind bei KTM, Husqvarna oder GASGAS beschäftigt) wurde zum Saisonabschluss von der Rennabteilung KTM Factory Racing auf elektronischem Weg kurz und bündig über die sportlichen Erfolge in der Rennsaison 2021 informiert.

Insgesamt hat KTM jetzt 327 Weltmeistertitel gewonnen, allein acht kamen in den letzten drei Wochen dazu: Der MXGP-WM-Titel von Jeffrey Herlings, der Moto2-Fahrer-WM-Titel von Remy Gardner, der Moto3-Titel von Pedro Acosta, der Gewinn der Moto3-Konstrukteurs-Weltmeisterschaft gegen Honda, der Rallye-Titel von Walkner und der Konstrukteurs-WM-Titel in der Cross Country Rallies World Championship – und am gestrigen Sonntag der Moto3-Junioren-WM-Titel durch Daniel Holgado sowie der Marken-WM-Titel in dieser WM-Rennserie, der an KTM ging.

Dazu kamen 2021 auch Offroad-Fahrer-WM-Titel von Husqvarna (Bolt) und GASGAS (Laia Sanz). GASGAS siegte auch in der Motocross-Fahrer-WM bis 85 ccm mit Mattia Barbieri und räumte dazu den Marken-WM-Titel in der Enduro-1-Klasse ab.

KTM gewann in diesem Jahr sechs Konstrukteurs-WM-Titel: Moto3, Supercross, Motocross MXGP, Enduro 2, Cross Country Rallies und Moto3-Junioren-WM.

Übrigens: KTM-Motorsport-Direktor Pit Beirer hat seine Aufgabe 2004 übernommen, als die Österreicher 79 WM-Titel erobert hatten.

Alle Fahrer-Titel von KTM, Husky und GASGAS 2021

Remy Gardner, Moto2

Pedro Acosta, Moto3

Daniel Holgado, Moto3 Junioren-WM

Cooper Webb, Supercross 450

Josep Garcia, Enduro 2

Andrea Verona, Enduro 1

Jack Dance, Trial 2

Jeffrey Herlings, MXGP

Matthias Walkner, Cross Country Rallies

Billy Bolt, Hard Enduro

Laia Sainz, Enduro Women und Trial Women

Mattia Barbieri, Motocross 85