Fantic Werksteam präsentiert Fahrer Lineup für 2022 09.12.2021 - 21:30 Von Thoralf Abgarjan

© Fantic Das Fantic Werksteam schickt 2022 5 Fahrer in 3 Klassen ins Rennen

Das Fantic Werksteam wird im nächsten Jahr mit EMX250 Champion Nicholas Lapucci in der MXGP WM an den Start gehen. In den Europameisterschaftsklassen EMX250 und EMX125 ist das Team gut aufgestellt.