WM 2022: 'Early Bird' Aktion nur noch bis 31.12.2021

Bis zum Jahresende werden für den Deutschland-Grand-Prix am 12. Juni 2022 Karten mit Preisvorteil angeboten (Early Bird). Auch bei Serienvermarkter 'Infront Moto Racing' läuft noch eine Frühbucher-Aktion.

Am 11. und 12. Juni 2022 findet im Talkessel von Teutschenthal der Große Preis von Deutschland statt. Es ist der einzige Stopp der Motocross-WM im gesamten deutschsprachigen Raum. Der veranstaltende MSC Teutschenthal bietet bis zum 31. 12. einen Rabatt für Frühbucher an, das 'Early Bird Ticket'. Wer den Preisvorteil nutzen möchte, sollte also nicht lange zögern:

Eintrittspreise für den Deutschland-Grand-Prix im Talkessel:

'Early Bird' Wochenendkarte bis 31.12. 2021: 75,-€

ab dem 01.01.2022: 80,-€

Restkarten Tageskasse: 85,-€

Auf der Internetseite des Veranstalters sind weitere Details zu finden.

Liveübertragungen und Streaming aller Läufe

Das Portal mxgp-tv.com des Serienvermarkters Infront Moto Racing bietet für die Liveübertragungen der gesamten Motocross-WM 022 einen Frühbucher-Rabatt an. Alle WM-Läufe inklusive der Qualifikationsrennen sowie die EMX und WMX können live und 'on demand', d.h. auch zeitversetzt verfolgt werden. Das Saison-Paket wird von Serienvermarkter Infront Moto Racing zum Preis von 99,99€ angeboten.

Zum Portal mxgp-tv.com