Jago Geerts (Yamaha) hofft auf US-Einsatz

Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts bereitet sich zur Zeit in den USA auf die kommende WM-Saison vor. Dort war man so vom Speed und der Kurventechnik des Belgiers begeistert, dass er prompt ein Angebot erhielt.

Der MX2-Vizeweltmeister Jago Geerts aus Belgien wurde am Rande des Oakland Supercross in Kalifornien gesichtet. Während sich die meisten WM-Protagonisten in Spanien, Sardinien oder in Belgien aufhalten, um sich auf die kommende WM-Saison vorzubereiten, trainiert Geerts seit Dezember in den USA, im State Fair MX Park und auf anderen Strecken wie zum Beispiel auf dem legendären Kursen von Glen Helen und Pala.

In Amerika hat es Geerts so gut gefallen, dass er inzwischen über einen Start bei den US Nationals nachdenkt. «Ich denke, dass ich in Zukunft ein Rennen der US Nationals bestreiten werde, aber es muss in mein Programm passen. Wenn es sich ergibt, würde ich gerne erfahren, wie es hier zugeht», erklärte Geerts.

Der neue Teamchef von Kemea Yamaha, Hans Corvers, musste sogar schon Anwerbeversuche von US-Teams abwehren. «Die Amerikaner waren sehr beeindruckt von seinem Speed und seiner Kurventechnik. Sie wollten ihm gleich einen Vertrag anbieten, aber wir haben natürlich andere Pläne. Wir fahren in der Weltmeisterschaft und leider werden die beiden Meisterschaften zur selben Zeit ausgetragen. Wir müssen in den Kalender schauen. Vielleicht ergibt sich die Möglichkeit der Teilnahme an einer Runde der US Nationals.»

Geerts gab Ende letzter Woche bekannt, dass er die Zusammenarbeit mit dem zweifachen belgischen Weltmeister Steve Ramon auch in diesem Jahr fortsetzen wird.