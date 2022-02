Tim Gajser (Honda): Bessere Starts für 4. MXGP-Titel

Wenn man bei Tim Gajser in der Motocross-WM MXGP 2021 eine Schwäche ausmachen konnte, dann waren es die Starts des Honda-Piloten. An diesem Manko will der dreifache Weltmeister arbeiten.

Eine bessere Performance am Start hat Tim Gajser als entscheidenden Faktor bezeichnet, um in der MXGP 2022 einen vierten Titel gewinnen zu können. Denn das war beim 25-Jährigen eindeutig der Schwachpunkt in der vergangenen Saison. Red Bull KTM-Ass Jorge Prado erzielte 18 Holeshots, Romain Febvre (Kawasaki) und Jeffrey Herlings (Red Bull KTM) holten sechs bzw. vier.

Gajser belegte zwar den 2. Platz in Bezug auf die schnellsten Runden, führte in Rennen aber nur 97 Runden – im Vergleich dazu Herlings 157 und Febvres 138. Ein Zeichen seiner schlechten Starts und ein wesentlicher Grund dafür, warum sich der Honda-Pilot mit dem dritten WM-Rang abfinden musste.



«Die letzte Saison war unglaublich. Alle waren fit und da, das hat es so interessant gemacht», sagte der Slowene. «Es ging so eng zu, bis zum letzten Rennen. Deshalb sind die Starts entscheidend. Ich muss daran arbeiten. Starts waren schon immer wichtig, aber 2022 werden sie noch wichtiger. Wir sind auf jeden Fall dabei.»

Gajser fährt in diesem Jahr seine siebte Saison in der MXGP, immer in den Farben von Honda. Zwei weitere Saisons fuhr er in der MX2-WM. Der Slowene besteht darauf, dass er supermotiviert ist. «Weil ich den Titel 2021 verloren habe», betonte Gajser.

Nachdem sich Herlings an der linken Ferse verletzte und sich Febvre beim Supercross Paris einen Beinbruch zuzog, wird Gajser mit einem Trainingsvorsprung in die Saison 2022 starten.