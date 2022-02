Romain Febvre (Kawasaki): Comeback muss warten

Motocross-Vize-Weltmeister Romain Febvre wird auch in Hawkstone Park noch nicht sein 2022er-Renndebüt feiern.

Eine Woche vor Beginn der neuen Saison in der Motocross-WM in Matterley Basin in Hampshire am 20. Februar findet am kommenden Sonntag das traditionelle Frühjahrs-Cross im britischen Hawkstone Park statt.

Auch dort wird es noch kein Debüt von Romain Febvre zu sehen geben, denn der MXGP-Vize-Champion wird nach seinem Schien- und Wadenbeinbruch vom Pariser Supercross wohl bis März pausieren, dies erklärte er in einem MXGP-Interview. Schon zuletzt war der britische Team-Neuling Ben Watson bei den Pre-Season-Events auf Sardinien und beim Masters in Lacapelle Marival als Solo-Kämpfer des Werksteams unterwegs.



«Die Truppe entwickelt hervorragenden Teamspirit», berichtet Teammanager Antti Pyrhonen. Der Sitz der Ice-One-Truppe befindet sich nun im belgischen Lommel, vergangene Woche hatte sich die gesamte Truppe dort erstmals getroffen. Pyrhonen: «Jetzt haben bei uns auch alle Teammitglieder ihre neuen Outfits bekommen und wir freuen uns schon, unsere Fans in Hawkstone Park zu sehen. Unsere beiden Fahrer machen auch Fortschritte.»

Febvre, der sich zum 30er am 31. Dezember im Januar einen schnittigen weißen BMW M3 abgeholt hat, erwarten einige Neuerungen. Nachdem er seit seinem Beginn in der MXGP-WM auf Alpinestars setzte, ist ‹Just 1› der Team-Partner der Grünen. Monster Energy ist dem Team als Sponsor abhanden gekommen, bleibt aber als persönlicher Partner von Febvre weiter engagiert.