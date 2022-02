Henry Jacobi (Honda): Holeshot und gute Rundenzeiten

Der deutsche MXGP-Motocrosser Henry Jacobi zeigte am Wochenende in Lacapelle-Marival eine starke Leistung und schnappte sich im ersten Lauf den Holeshot.

JM-Honda-Fahrer Henry Jacobi belegte am Wochenende beim internationalen Motocrossrennen in Lacapelle-Marival in Durchgang 1 den starken dritten Rang. Vor allem der Start in sein erstes Rennen der Saison 2022 war perfekt.



Jacobi, der auch vor Ort vom gelähmten Ex-GP-Ass Joel Roelants betreut wird, schoss zunächst in Führung. Erst am Ausgang der ersten Kurve war der Schweizer Jeremy Seewer mit der Werks-Yamaha auf der günstigeren Innenseite der Piste.

Ein Muster aus 2021 setzte sich in Lacapelle fort: Jacobi zeigte wieder eine klare Steigerung im Rennen im Vergleich zum Zeittraining, wo er auf Rang 12 landete. Im Rennen auf der tiefen und stark ausgefahrenen Erdpiste fuhr er im Sog der Yamaha-Asse Maxime Renaux und Seewer die drittschnellste Rundenzeit.



Im zweiten Rennen lag Jacobi auf Rang 4, ehe er mit einem technischen Defekt ausschied: «Es hätte in der Tageswertung ein Podium sein können, aber so ist das Leben. Ich denke, die Starts sind ganz gut.»